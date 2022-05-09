屏東住家遭狂開20槍！雙方爆開戰「給你回禮」開車撞錢莊、髮廊報復

記者柯沛辰、吳奕靖、陳崑福／屏東報導

屏東35歲陳姓男子疑因賭債糾紛，9日清晨到林姓男子家門連開20多槍，隨後赴里港分局投案。不料當天下午，林男人馬隨即展開尋仇行動，開車衝撞九如鄉髮型工作室、融資借貸公司，以及東港一間民宅鐵門報復。目前警方已成立調查小組，全力追緝中。

疑似林姓男子人馬在臉書上傳衝撞影片，嗆聲陳男「賭博輸一輸沒辦法處理，用這招在閃外面債主～這邊是給你回禮的～要相挺的你們卡欸烘乾欸大家公開～攏做伙來！阿斯巴拉～Ｏ！」內容可見，一輛銀色轎車不停倒車衝撞民宅鐵門，還有髮廊、融資公司相繼遭車衝撞的畫面。

▼林男住家遭連開20多槍，鐵門上滿是彈孔。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼疑似林姓人馬男子在臉書貼出報復影片嗆聲。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據悉，陳男與林男有賭債糾紛，9日凌晨刻意到林男位在東港鎮中正路二段的民宅，持步槍瘋狂掃射20多槍，再到里港分局投案。怎料案件還在偵辦中，下午又接連傳出九如鄉一間髮廊、一間融資公司被衝撞，及東港鎮興中南六街一處民宅大門遭撞毀，且犯案手法如出一轍，所幸未造成人員傷亡。

里港警分局表示，三案嫌犯皆使用報廢車輛衝撞，並在犯後棄車逃逸，目前警方已掌握特定身分，正在全力追緝。至於3案是否有詳細關聯，目前尚在釐清中，已調閱周邊監視器，並成立專案小組查緝。

▼疑似與陳男有關的錢莊遭衝撞報復。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼東港一處大門也遭撞擊。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼九如鄉一間髮廊同時遭攻擊。（圖／記者陳崑福翻攝）

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