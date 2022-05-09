他買整車食物要聚餐！醫護「116字悲求」別群聚：孕婦被迫排班

▲一名男網友詢問適合家庭聚餐的即食商品。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心9日公布本土新增4萬263例。有一名男網友PO出去美式賣場好市多（Costco）採購整車美食，要到親戚家聚餐的照片分享，讓一名在醫院工作的網友直搖頭、呼籲不要群聚，「要多扛班的已經快累垮了，有的懷孕也還在排班，因為人力不足，有醫護已經累到要離職了」。

該名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，詢問最近好市多是否有什麼熱門的熟食，因為他想買一些即食品到親戚家聚餐，並附上自己在好市多購買一車壽司、烤雞及甜點的照片。此外，原PO事後也在留言處補充，他和親戚住在隔壁，因此每天都會聚餐。

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一名在醫院工作的網友直接留言，「拜託，買回家自己吃就好，儘量不要群聚，我在醫院上班，醫護確診隔離，其他要多扛班的已經快累垮了，有的懷孕也還在排班，因為人力不足，有醫護已經累到要離職了，住院病人已經快沒人顧了，拜託，自己吃就好，非常時期非常做法，沒想當正義魔人，但醫護真的很可憐，醫護也有家人，好嗎…」，而該則留言也獲得2000多名網友按讚。

▲▼醫護人員喊話別群聚，原PO則回應家人住很近，每天都會碰面。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網友紛紛留言，「真的辛苦您們了」、「最近確診的剛好都是家族親戚朋友群聚佔大部分」、「我的朋友是醫護人員，確診了被隔離，這時才能喘口氣呢，讓人真捨不得」、「母親節剛結束，我有預感我要來更累了…體諒一下我們一線的痛苦吧」、「現在醫護真的很辛苦，一人顧9床，她真的快瘋了」、「辛苦你了！我妹也是醫護人員真的非常累非常辛苦」、「第一次看到回覆的按讚數比本文還高」。

也有人說，「問個推薦也要被情勒XDDDD」、「比起家族聚餐，我倒覺得這幾日的藥局門口更可怕」、「一堆情勒魔人欸，管好自己就好，怕就自己買小島一個人住」、「全世界除了某些國家（手指頭數得出來）都已經共處了，還要清0？！除了上班沒辦法，誰沒去過好市多誰沒排隊試吃，這都不算群聚？沒必要責罵別人吧...不要跟我說一定要人去好市多才能買...線上購物不少...自己做得到才有資格道德勸說責罵別人」。

▼原PO面對網友的指責回應，「2022年，習慣了」。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



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