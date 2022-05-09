少年董被催婚！他帶秘書回家「假裝女友卻真做」　新娘一卸妝哭了

▲許多女性認為自己素顏狀態不佳，為了維持自己在男友心中的形象，往往不敢卸。（示意圖／翻攝自pexels）

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許多女性認為自己素顏狀態不佳，為了維持自己在男友心中的形象，往往不敢卸妝，卻也因此引發不少糾紛。大陸一名男子事業有成，感情卻是一片空白，在家人的催促下，只好帶著秘書回家，謊稱是自己的女友，不料2人後來假戲真做，他只好迎娶對方以示負責，誰知新婚當晚見到女方卸妝模樣，竟讓他悔不當初。

綜合陸媒報導，李俊（化名）近年憑著自己的能力存了不少錢，還開了家公司，可以算是事業有成，但是感情卻是一片空白。由於家里催得緊，甚至揚言再不結婚就要斷絕關係，李俊無計可施，只好帶自己的秘書回家，向家人謊稱對方是女友，結果父親看到未來的媳婦喜出望外，父子倆把酒言歡，喝了不少酒。

當天晚上，李俊不勝酒力，一時意亂情迷和秘書假戲真做，完事後他看對方長得還算漂亮，就承諾願意負責，真的娶了她為妻。沒想到，結婚當晚，妻子在梳妝台面前卸妝，李俊也貼心地為對方放洗澡水，當一切準備妥當後，他隨即叫老婆來洗澡，不料當嬌妻一轉過頭，李俊瞬間就傻了眼。

報導指出，新娘卸妝後的模樣反差太大，簡直就像是換了一個人，雖然不到其貌不揚，但也說不上漂亮，讓李俊覺得難以接受，就想著和對方離婚，結果老婆死活不答應，因為肚子裡已經有了孩子。經過雙方協商，妻子終於同意離婚，條件是要一半財產，李俊只好忍痛答應，實在悔不當初。

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