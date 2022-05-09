　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

她獨遊印度「險遭2男性侵」！警秒抓28人供指認　只花3小時破案

▲樹,樹木,森林,砍樹。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子被當地人騙到樹林，差點失身。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王佩翊／綜合報導

立陶宛一名25歲女子獨自到印度旅遊，當時她搭乘巴士到安德拉邦的一個村落，隨即遇到兩個好心的年輕人要帶路。女子就這樣被引到深山樹林，沒想到兩名陌生男子突然性情大變，企圖性侵她。經過被害人強力反抗，才得以脫險。事後警方接獲通報，透過搜查在短短3小時內就找到了28名嫌疑人，並全數交給女子指認，馬上揪出2名兇手。

根據《新德里電視台》報導，這名來自立陶宛的25歲女子3月獨自來到印度旅遊，她3月8日結束在斯里蘭卡的行程後，便搭乘巴士到安德拉邦的一個村落。當天下午2時3分左右，她偶然遇到2名陌生男子好心要幫她帶路。女子不疑有他，隨即跟著28歲與26歲的嫌犯走。

沒想到被害人就這樣被引到山林內，2名嫌犯見四下無人，隨即聯手要性侵她。被害人奮力掙扎求救，並在危急時刻成功脫逃。不過待附近民眾趕往現場時，2名嫌犯早已逃之夭夭。

警方獲報後，在短短3個小時內，就找來28名可疑人士供女子指認，而被害人也立刻認出2名惡狼。為了趕在被害女子出國前解決此案，當地警方與法院都加快調查與審訊的速度。最終，法院在5月5日做出判決，判處2人7年有期徒刑，並罰款1.5萬盧比（約新台幣5778元）。

法院通知女子判決結果時，她因當地警察與法院的協助深受感動，並錄製影片大讚司法機關的超高效率。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►在家也萌翻天！少女必搶睡衣369元起

ET快訊
Janet淚認「有生育問題」！痛揭試管求子血淚　逼哭20萬人
弟脫口罩對醫狂咳！媽脫口「全班都被噴過」　一句話炸鍋了
台灣首間「代客道歉公司」！　幫下跪磕頭求和解
納豆就醫過程曝！　喊「這次我一定會死」下秒吐泡沫
廖老大飲料店排5小時！　網見加盟金驚呆了
1小時只賣出10劑！　超商快篩還有剩
快訊／納豆出院首現身！　「大家好，我回來了」
快訊／基隆高中前槍響！黑車猛撞拒檢　警連3轟仍跑了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯「勝利日」紅場閱兵將登場！8大亮點曝光　恫嚇西方意味濃

她獨遊印度「險遭2男性侵」！警秒抓28人供指認　只花3小時破案

16歲少女臥室「聞除臭劑」突然暴斃　媽心碎：每天活在惡夢中

菲律賓大選前夕驚傳連環爆炸　至少9人傷

全球首富馬斯克住「44坪老房子」！房價連台北2坪廁所也買不起

他吃2口披薩「昏厥慘死」　竟是加了這一味！唇喉紅腫休克亡

女突然殺死交往10年男友「斬下生殖器」　好友也殺浴血畫面曝光

美智庫：俄軍恐集結反攻哈爾科夫　防烏克蘭進軍邊境

醒來發現夫暴斃人妻無法動彈　渡假村離奇3死他爆料：空調有毒！

文在寅發表卸任演說！讚嘆南韓「危機中強大」：成領導全球的強國

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

周湯豪亂玩濾鏡「我看起來好噁心」　鬼鬼笑：長這樣不想跟你做朋友

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

劉德華「打赤腳+捲褲管」埋頭拖地　房間曝光...粉絲笑：天王也做家務

俄羅斯「勝利日」紅場閱兵將登場！8大亮點曝光　恫嚇西方意味濃

她獨遊印度「險遭2男性侵」！警秒抓28人供指認　只花3小時破案

16歲少女臥室「聞除臭劑」突然暴斃　媽心碎：每天活在惡夢中

菲律賓大選前夕驚傳連環爆炸　至少9人傷

全球首富馬斯克住「44坪老房子」！房價連台北2坪廁所也買不起

他吃2口披薩「昏厥慘死」　竟是加了這一味！唇喉紅腫休克亡

女突然殺死交往10年男友「斬下生殖器」　好友也殺浴血畫面曝光

美智庫：俄軍恐集結反攻哈爾科夫　防烏克蘭進軍邊境

醒來發現夫暴斃人妻無法動彈　渡假村離奇3死他爆料：空調有毒！

文在寅發表卸任演說！讚嘆南韓「危機中強大」：成領導全球的強國

天母街區驚見肥猴閒晃！爬民宅外牆逛市場...網驚：大屯山異常？

估單日10萬確診需1.5萬專責病床　石崇良：未來各級醫院都要設

評顏清標「脫產顏寬恒」遭求償百萬　周玉蔻出庭堅稱合理懷疑

驚！野生獅子躲民宅草叢　3專家全副武裝到場...得知真相秒傻眼

文化部再推藝文紓困「最高補助250萬」　演出取消受損都可申請

柯文哲僅花53萬元買快篩？　北市「早花數億」：光教育局就用9500萬元

南投今年首例染疫死亡案　婦人呼吸困難送醫不治後確診

桃園首波酒駕累犯「無碼照上網」　2男都是第二次被抓包

林柏成／人資看過來！居家隔離、照護如何給薪、給假？

吳釗燮透露WHA今年挺台力道更強　「努力爭取到最後一分鐘」

國際熱門新聞

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

10公尺高滑水道崩塌！16人墜落驚悚影曝

英現罕見「猴痘」傳染病　和天花類似！症狀曝

「俄羅斯勝利日」今登場　普丁親主持閱兵

人夫認了出軌「對象竟是親生媽」

即／美第一夫人密訪烏克蘭！與烏國第一夫人相見歡

絕不投降！　亞速鋼鐵廠烏軍喊話：撤離或戰死

最血腥一天！　澤倫斯基：俄軍炸烏東學校「60平民喪生」

俄稱摧毀美援武器與軍備　炸毀烏東6彈藥庫

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

俄官員：一旦核戰爆發　30分鐘殲滅北約

加國總理突訪基輔　宣布提供更多軍援

老公打完壯陽針太大　人妻找律師想離婚

澳總理：確保中國不在索羅門設軍事基地

更多熱門

相關新聞

菲律賓選前5連爆　至少9人受傷

菲律賓選前5連爆　至少9人受傷

菲律賓全國大選今登場，但就在大選前夕，南部馬京達瑙省（Maguindanao）8日晚間7時許發生5起手榴彈爆炸事件，至少9人受傷，部分地區一度無電可用。現階段尚未有組織宣稱犯案，但當地警方表示，爆炸案可能與選舉有關。

菲總統大選登場　投票率可望飆80%

菲總統大選登場　投票率可望飆80%

菲律賓大選明登場　政治世家穩抓強權

菲律賓大選明登場　政治世家穩抓強權

女住飯店衣櫃跳出陌生男　半夜又被狂敲門

女住飯店衣櫃跳出陌生男　半夜又被狂敲門

她遭巫師軟禁性侵79天！婆婆竟是主謀

她遭巫師軟禁性侵79天！婆婆竟是主謀

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

美魔女打2劑高端後半癱　雙眼失明臥床包尿布

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

快訊／納豆出院首現身！「大家好，我回來了」

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

林依晨女兒長牙了！樂曬掀嘴正面照

小貓露肚慵懶曬太陽　他近看鼻酸

孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面