一片雞排變80元！派克雞排漲價了　網友哀號：一個便當的錢

▲一片雞排變80元！派克雞排漲價了。（圖／取自2派克脆皮雞排臉書粉專）

記者黃士原／台北報導

原物料上漲持續，餐飲業從過年後就陸續調漲價格，而派克雞排也在4月中旬宣布漲價，脆皮/派脆雞排從70元調整至75元，不過多數位於台北市或新北市的門市，脆皮/派脆雞排則是漲到80元，網友得知後感嘆的說「一個便當的錢，cp值太低」、「物價一直漲，唯獨薪水不漲」。

派克雞排總部粉專在4月14日公告，全球原物料持續上漲，公司從麵粉原料/胡椒粉原料/紙袋/塑膠袋/大宗進口原物料/進口油品到現在的國產雞肉無所不漲，實在是撐不下去了，所以4月18日進行調整價格，脆皮/派脆雞排70元調整至75元，脆皮/派脆雞腿排70元調整至75元，醬汁雞排85元調整至90元。而各地分店及加盟店陸續在4月底到5月初調漲價格，而多數位於台北市或新北市的門市，例如內湖店、板橋民治店、士捷店等，其脆皮/派脆雞排則是漲到80元。

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▲2派克脆皮雞排(內湖店) 漲價公告。（圖／取自2派克脆皮雞排(內湖店)）

有網友8日發現派克脆皮雞排變80元，並且在Dcard發文，也引起網友討論，有人說「物價一直漲，唯獨薪水不漲」、「以前65的年代回不去了」、「一個便當的錢，cp值太低了」、「看來真的再過不久就會一片破百了」、「80我吃雞排便當就好了」、「以前在高雄雞排普遍45、50 怎麼不到幾年就漲成這樣」，也有人反串的說「漲80還好，降到60以下我才怕，不然我體脂肪好不容易減了一些又要胖回去了」。