連11天破萬！醫喊「快篩陰≠沒事」　最擔心這類人

記者陳俊宏／綜合報導

8日新增4萬4294名本土確診，也是連11天破萬例。兒科醫師楊為傑提醒，快篩陰性不等於沒事喔，「我很擔心有的人因為快篩陰性，而放鬆警戒到處傳播，結果不小心傳染給親友就不妥了。」他也提到，即便因快篩陰性，沒辦法做PCR（這是台灣的現況），但依舊可以好好執行戴口罩+勤洗手+維持社交距離。

楊為傑在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書說，姑且不論快篩執行時的正確與否，即便用100%正確的方式執行，快篩陰性都不能當作沒事的標準。

楊為傑表示，在盛行率很高時（現在），快篩陽性當確診，但反過來並不正確，因此快篩陰性並不代表沒事喔，「邏輯學：若P則Q為真。若非P則非Q--> 不為真。」

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▲▼楊為傑提醒，快篩陰性不等於沒事喔。（圖／記者劉維榛攝）



楊為傑建議，隔離3天過後，即便快篩陰性，還是建議盡可能跟同住人或身邊親友，保持適當的社交距離唷，保護親友還是很重要的；即便因快篩陰性，沒有辦法做PCR（這是台灣的現況），但依舊可以好好執行戴口罩+勤洗手+維持社交距離，多忍個3、5天就可以保護身邊的人。

楊為傑指出，例如他們同仁已一段時間不一起吃飯，中午吃飯也是分開時間或分開空間吃，也不可以不戴口罩聊天；他除了上班時間包好包滿+N95口罩，回家時跟家人也會盡量分開時間或分開空間吃飯，減少近距離接觸，「我是高風險群，哪怕我經常自篩也陰性，但這是我可以保護他們的方式。」

楊為傑也回覆網友留言表示，「我很擔心有的人因為快篩陰性，而放鬆警戒到處傳播，結果不小心傳染給親友就不妥了。」

▼快篩陰性的可能原因。（圖／高雄市政府）

民生醫院副院長、感染醫師林俊祐也提到，快篩陰第一是真的沒被感染，第二則可能已經被感染。他進一步指出，在已被感染狀況下，有可能是感染發生時間不夠久，因為Omicron潛伏期有3天，所以剛暴露風險就馬上檢驗，可能抗原量不足以被偵測；第二可能檢測技術不佳，採檢方向問題或時間過短都可能造成採檢失誤。

林俊祐說，第三操作程序失誤，大家常打開快篩，裡面有各式配備，一定要閱讀說明書遵照流程執行，不然因步驟錯誤導致偽陰性；第四可能是無症狀已接近痊癒，所以病毒抗原很少；第五就是其他致病原感染，就會出現陰性。

林俊祐強調，簡單說，快篩陰性並非百分之百排除感染可能，若還是有症狀或接觸史存在風險，比如居隔對象、自主防疫、自主健康管理期間等，還是可間隔1到2天再次執行快篩，得到精確診斷目的。