　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連11天破萬！醫喊「快篩陰≠沒事」　最擔心這類人

記者陳俊宏／綜合報導

8日新增4萬4294名本土確診，也是連11天破萬例。兒科醫師楊為傑提醒，快篩陰性不等於沒事喔，「我很擔心有的人因為快篩陰性，而放鬆警戒到處傳播，結果不小心傳染給親友就不妥了。」他也提到，即便因快篩陰性，沒辦法做PCR（這是台灣的現況），但依舊可以好好執行戴口罩+勤洗手+維持社交距離。

楊為傑在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書說，姑且不論快篩執行時的正確與否，即便用100%正確的方式執行，快篩陰性都不能當作沒事的標準。

楊為傑表示，在盛行率很高時（現在），快篩陽性當確診，但反過來並不正確，因此快篩陰性並不代表沒事喔，「邏輯學：若P則Q為真。若非P則非Q--> 不為真。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼自行快篩（圖／記者劉維榛攝）

▲▼楊為傑提醒，快篩陰性不等於沒事喔。（圖／記者劉維榛攝）

▲▼自行快篩（圖／記者劉維榛攝）

楊為傑建議，隔離3天過後，即便快篩陰性，還是建議盡可能跟同住人或身邊親友，保持適當的社交距離唷，保護親友還是很重要的；即便因快篩陰性，沒有辦法做PCR（這是台灣的現況），但依舊可以好好執行戴口罩+勤洗手+維持社交距離，多忍個3、5天就可以保護身邊的人。

楊為傑指出，例如他們同仁已一段時間不一起吃飯，中午吃飯也是分開時間或分開空間吃，也不可以不戴口罩聊天；他除了上班時間包好包滿+N95口罩，回家時跟家人也會盡量分開時間或分開空間吃飯，減少近距離接觸，「我是高風險群，哪怕我經常自篩也陰性，但這是我可以保護他們的方式。」

楊為傑也回覆網友留言表示，「我很擔心有的人因為快篩陰性，而放鬆警戒到處傳播，結果不小心傳染給親友就不妥了。」

▼快篩陰性的可能原因。（圖／高雄市政府）

▲有症狀卻快篩陰性？感染醫揭5原因。（圖／高雄市政府）

民生醫院副院長、感染醫師林俊祐也提到，快篩陰第一是真的沒被感染，第二則可能已經被感染。他進一步指出，在已被感染狀況下，有可能是感染發生時間不夠久，因為Omicron潛伏期有3天，所以剛暴露風險就馬上檢驗，可能抗原量不足以被偵測；第二可能檢測技術不佳，採檢方向問題或時間過短都可能造成採檢失誤。

林俊祐說，第三操作程序失誤，大家常打開快篩，裡面有各式配備，一定要閱讀說明書遵照流程執行，不然因步驟錯誤導致偽陰性；第四可能是無症狀已接近痊癒，所以病毒抗原很少；第五就是其他致病原感染，就會出現陰性。

林俊祐強調，簡單說，快篩陰性並非百分之百排除感染可能，若還是有症狀或接觸史存在風險，比如居隔對象、自主防疫、自主健康管理期間等，還是可間隔1到2天再次執行快篩，得到精確診斷目的。

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
超跑男被控代操股票吸金5億落跑！　上百人排隊報案
快篩8大通路10點開賣「四大超商、藥妝店、超市」規則1次看
快訊／台76線嚴重事故！　轎車被撞爛駕駛命危
快訊／北市、基隆為快篩狂噴中央！　陳時中回應了
3點現況跟你想的不同！　醫嘆：他大吸3口氣就走了
連11天破萬！醫喊「快篩陰≠沒事」　最擔心這類人
7月把新冠改為「第四類」傳染病？　陳時中3字給答案
快訊／台股開盤大跳水！下跌逾200點　台積電下跌5元
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高登快篩爭議！遭國民黨按鈴提告「涉嫌圖利、瀆職」　陳時中回應了

台灣首間「代客道歉公司」！老闆曝光　幫下跪磕頭求和解

不滿快篩實名制！北市基隆狂噴中央　陳時中：如果不足就要報好來

快篩8大通路開賣「四大超商、藥妝店、超市」每劑180！規則1次看

3點現況跟你想的不同！醫嘆「兇猛程度沒變」：他大吸3口氣就走了

客運載客量崩跌3成「等不到紓困貸款」！　交長安排5／17一起談

7月要把新冠肺炎改為「第四類」傳染病？　陳時中3個字給答案！

他排隊半小時不覺得累　「正妹背影美照」2.7萬人一看就懂

連11天破萬！醫喊「快篩陰≠沒事」　最擔心這類人

8天破24萬例　醫揭最新數據：大部分人可當經歷一次感冒

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

上海公安破門「強制轉運」　想報警遭嗆：也是我來！

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

恐怖影片曝！20歲男女騎車自撞雙亡　1人「掛」分隔島機車還在跑

寶特瓶+毛巾變身泡泡蛇　4招孩子在家防疫也開心

湊熱鬧？辣妹深夜嬉鬧遭盤查　單車男「路過護花」竟是通緝犯

高登快篩爭議！遭國民黨按鈴提告「涉嫌圖利、瀆職」　陳時中回應了

台灣首間「代客道歉公司」！老闆曝光　幫下跪磕頭求和解

不滿快篩實名制！北市基隆狂噴中央　陳時中：如果不足就要報好來

快篩8大通路開賣「四大超商、藥妝店、超市」每劑180！規則1次看

3點現況跟你想的不同！醫嘆「兇猛程度沒變」：他大吸3口氣就走了

客運載客量崩跌3成「等不到紓困貸款」！　交長安排5／17一起談

7月要把新冠肺炎改為「第四類」傳染病？　陳時中3個字給答案！

他排隊半小時不覺得累　「正妹背影美照」2.7萬人一看就懂

連11天破萬！醫喊「快篩陰≠沒事」　最擔心這類人

8天破24萬例　醫揭最新數據：大部分人可當經歷一次感冒

港版《華燈初上》大陸開拍…女星隔離中確診被換角！性感女神取代

俄副總理「視察」馬力波 　開戰後最高級官員！烏市長曝恐怖陰謀

《天王》這集有點情色！　陳漢典送上星蕾服侍讓憲哥「呻吟」了

大鐵鍋慢熬牛骨精華！嘉義百年歷史牛雜湯　塞滿配料是早午餐良伴

當警察塑膠！黑幫槍手到處「放鞭炮」　北市專案掃黑

比買快篩還慘！超跑男被控代操股票吸金5億落跑　百人排隊報案

李家超99％得票率當選特首 「8張反對票和4張空白票」誰投的？

連兩天破4萬怕了！飯店1原因「拒免費退訂」他轟爆　下秒臉超腫

快訊／萊爾富10點開賣「亞培快篩」　北北基桃逾700家門市買得到

做圖嗆「不能忍受排隊買快篩？」　他被爆料是英系立委的網軍

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

生活熱門新聞

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

白爛貓作者打3劑確診！2症狀崩潰

到貨了！超商、藥妝店快篩明開賣

「紫色雨帶」罩台灣　梅雨要來了！最新預測圖曝

英媒批「未超前部署」陳時中回應

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

首波梅雨滯留鋒要來了　全台連4天防致災劇烈天氣

8天破24萬例　醫揭數據：大部分人可當經歷一次感冒

台中也出現氣喘中重症　25歲女插管

更多熱門

相關新聞

飯店「拒免費退訂」他轟爆　下秒臉超腫

飯店「拒免費退訂」他轟爆　下秒臉超腫

本土疫情大爆發，自4月28日本土病例首破萬後，每天確診數均為五位數。就有一名從事旅宿業的網友發文抱怨，有客人因疫情關係要求「免費退房」，讓他只能耐著性子解釋不能退費的原因。而文章曝光後，也引發底下網友熱議。

亞培快篩8大通路開賣！每劑180　時間地點一次看

亞培快篩8大通路開賣！每劑180　時間地點一次看

批管控新冠藥物被打臉　陳文茜4字回應

批管控新冠藥物被打臉　陳文茜4字回應

8天破24萬例　醫揭數據：大部分人可當經歷一次感冒

8天破24萬例　醫揭數據：大部分人可當經歷一次感冒

北市議員郭昭巖自曝確診　Ct值19

北市議員郭昭巖自曝確診　Ct值19

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫楊為傑

讀者迴響

熱門新聞

3症狀維持三天可先快篩！6QA一次搞懂

滑水道突崩塌「遊客飛出」影曝光

婦日搭60趟電梯　遭討13萬管理費

台中女追撞載運晶片車！下場恐賠慘

李靚蕾消失3月首發聲　曬信激動淚

確診者喊升3級「Omicron不像流感」

巴哈網友PO「陳時中就是賤種」　23樓神坦救援

9歲兒快篩陽快休克　母二度奔台大：等等等

孫生母親節跟媽起衝突「狠下心封鎖」

陽性率上升解封更快　確診居家照護有望變5天

7-11開賣限量快篩試劑「售價曝光」

媽媽缺錢繳房租！14歲女兒「借她7萬5」

外送員扶視障者　轉頭被開罰單

女確診無法講話！護理師猛抓衝急診

白爛貓作者打3劑確診！2症狀崩潰

更多

最夯影音

更多
連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？

連千毅罵哭辣妹助理「不爽就回家」　她委屈掉淚：我到底做錯什麼？
長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

長瀨昆妮被連千毅飆罵　委屈走人：我做錯什麼

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

蔡淑臻《暴走女外科》吃掉朱軒洋！　他擲筊向神懺悔：大家都男人嘛

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

《第六感》有小全智賢、老Jennie　美珠遭封「小劉在錫」爆氣扔鞋XD

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

小S母親節爆哭「今天是幸福的媽媽」　三女兒送大禮...她懺悔：不該說妳們壞話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面