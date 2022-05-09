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「長條紫色雨帶」罩台灣　梅雨要來了！最新預測圖曝

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲最新歐洲模式預報未來10天模擬累積雨量圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周五到周日的天氣會很複雜，的確有越來越像是典型梅雨鋒面的特性。民間氣象愛好則發文，分享最新歐洲模式預報未來10天模擬累積雨量圖表示，從華南沿岸一路到台灣上空，有個一長條的紫色雨帶！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書說，西南季風即將進場，預期本周後段滯留鋒將成形、接近，種種訊號都顯示，梅雨季近了！雖然從一些學術的討論上，這波鋒面還不算是最典型的梅雨鋒面，但對一般人來說「反正就是會下雨」，提醒大家可以預作準備囉。

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「台灣颱風論壇」表示，以目前預報資料判斷，今天水氣仍多，各地偶陣雨；周二、周三吹偏南風，各地天氣大致穩定、暖熱，山區午後陣雨；梅雨鋒面將在周四起接近，而且起碼待到周末過後，少說3天以上、可能更久，全台各地天氣不穩定、容易下雨。

▼彭啟明說，周五開始到周日的天氣會很複雜，的確有越來越像是典型梅雨鋒面的特性。（圖／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

文中提到，但更詳細的雨勢強弱、下雨熱點，就有待接下來幾天滾動預報更新了，這部分的細節非常不好報，就請大家隨時發摟啦。

彭啟明則在臉書說，周五開始到周日的天氣會很複雜，的確有越來越像是典型梅雨鋒面的特性，但這個系統變化也很大，只要一方的勢力越強，就會偏差很大，差個50-100公里結果就不同。

彭啟明指出，雖然目前預測的技術能量和過去相比提升很多，但對付這樣的系統，就是做好防災準備，尤其防災的檢查與演練，居家或企業附近排水溝的檢查，如果能提早準備，就可以減少不必要的損失。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼未來一週天氣 。（圖／氣象局提供）

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，周四鋒面接近，時間傾向在入夜，中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

陳伊秀提醒，周五鋒面影響加上東北季風稍增強，周六、周日鋒面加上東北季風影響，全台有雨，其中周五中部以北及東北部有局部大雨發生機率，周六、周日西半部及東北部有局部大雨發生的機率。她表示，這是今年梅雨季第一道鋒面，也是滯留鋒，影響3、4天。

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