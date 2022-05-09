今有雨！首波梅雨滯留鋒要來了　全台連4天防致災劇烈天氣

▲今各地有局部短暫雨。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，周五至下周一今年首波梅雨季滯留鋒影響，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，要防「劇烈天氣」致災，周日、下周一北台清晨、夜晚最低氣溫降至16度左右。中央氣象局預報員陳伊秀則表示，這是今年梅雨季第一道鋒面、也是滯留鋒面，周四至周日全台有雨。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（9日）華南雲雨區東移，水氣比較多，各地有局部短暫雨、雨勢一陣一陣，東半部和西半部山區有局部較大雨勢發生機率。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周二、周三東半部有局部短暫雨，午後大台北和各地山區有局部短暫陣雨；周四鋒面接近，時間傾向在入夜，中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

陳伊秀提醒，周五鋒面影響加上東北季風稍增強，周六、周日鋒面加上東北季風影響，全台有雨，其中周五中部以北及東北部有局部大雨發生機率，周六、周日西半部及東北部有局部大雨發生的機率。她表示，這是今年梅雨季第一道鋒面，也是滯留鋒，影響3、4天。

一周溫度部分，陳伊秀表示，周二、周三更溫暖，西半部幾乎都31、32度，東半部27-29度；周四略降1、2度，西半部接近30度，東半部差不多28、29度；周五北部高溫24度，低溫溜滑梯，周六19、20度，周日清晨18度，一整天介於18-20度。

▼首波滯留鋒面周五起影響。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周四鋒面逐漸接近，下午起中部以北有局部陣雨或雷雨的機率，天氣仍偏暖；周五至下周一首波梅雨季滯留鋒影響，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，伴隨劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），應注意！氣溫逐日下降，周日、下周一北台清晨、夜晚最低氣溫降至16度左右，明顯轉涼微冷，亦應注意衣著調適。

吳德榮分析，下周二、下周三滯留鋒逐漸南移至巴士海峽，不過已是第9、10天的模擬，各國模式並不完全一致，且皆持續調整中，應繼續觀察。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

