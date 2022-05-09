「整個世界就是包浩斯」亞洲首展　邀民眾體驗現代主義大眾化起源

▲亞洲首場「整個世界就是包浩斯」巡迴展於工藝中心登場（下同）。（圖／台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

德國「包浩斯（Bauhaus）」藝術學校自1919年創立至今已逾百年、近年於世界各地舉辦巡迴展覽，國立台灣工藝研究發展中心經4年爭取，「整個世界就是包浩斯」特展於4月底於工藝中心工藝設計館展出，展品包含將近500件的照片、紙本作品、模型、文件、影片、文章與物件等，呈現作為現代主義大眾化源頭的該校之緣起、歷史與組織。

工藝中心表示，德國對外文化關係學院（Institut für Auslandsbeziehungen，ifa）於2017年即著手籌備包浩斯百年相關紀念展覽，工藝中心自2018年起便極力爭取來台展出，在歌德學院（台北）德國文化中心引薦下，今年終於成行，並於4月29日邀請歌德學院（台北）德國文化中心院長余德莎（Theresa Hümmer）及哈佛大學華人媒體實驗室策展人張晉維等來賓參與開展盛會。

余德莎指出，包浩斯是20世紀最重要的藝術學院之一，它徹底改變藝術、工藝及技術的面貌，這次展出包浩斯實際存在德國14年間的文物、照片、模型，透過8個不同章節，針對包浩斯學派的多樣性和複雜性提供引人入勝的見解，更呈現包浩斯影響現代的思維以及工藝美學，而台北歌德學院做為德國駐台文化機構，很榮幸促成這次展覽。

工藝中心主任張仁吉指出，包浩斯跨越時空，其教學制度中對工藝、工坊以及技藝的強調與重視，對應於該中心設立目的和任務，產生聯繫與呼應；而展館本身與隔街相對的工藝文化館，均是由當代知名台灣雕塑家楊英風所規劃設計，其潔白俐落的造型堪稱是台灣現代主義建築風格的經典之一，恰好符合包浩斯最為人知的理性、簡潔與實用等特性。

「整個世界就是包浩斯」目前於工藝中心正式展出，展覽日期：即日起至7月17日，展覽地點：國立臺灣工藝研究發展中心工藝設計館1樓及B1。