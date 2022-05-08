蔡英文「每位媽媽都是超人媽媽」　5大減輕家長負擔政策看這裡

▲總統蔡英文祝福每一位媽媽母親節快樂。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

適逢母親節，總統蔡英文在臉書分享包括，提高留職停薪比例、調高育兒津貼與托兒補助、發放生育給付和津貼，以及擴大不孕症治療補助、長照2.0等5項照顧家庭的政策。她表示，她從自己母親身上學到，當媽媽是很不簡單的事，並在很多媽媽看到堅毅身影，對她而言，無論是哪一種媽媽，「每一位媽媽，都是我心目中的超人媽媽！」

蔡英文表示，前些日子，家長們待在家的時間變多了，照顧家庭的角色，有了不少改變；而在提高「留職停薪」的比例後，有不少爸爸也加入了留停的行列。

此外，蔡英文說，政府也調高育兒津貼和托育補助，發放生育給付和生育津貼，降低擁有新生兒家庭、家長的負擔，讓新手媽媽 、新手爸爸，能得到經濟上的支持。

蔡英文指出，這幾年也擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助，分擔未來媽媽的壓力，並增加產檢補助的次數和項目，盡力降低妊娠及生產風險，希望能守護準媽媽和寶寶們的健康。

另外，蔡英文說，照顧家庭不只是孩子，還有家中的長輩，因此把「長照2.0」做得一天比一天更完善，希望讓在職場的各位，以及各位的媽媽，都可以受到陪伴、受到照顧。

蔡英文表示，有人說孩子生來是家長一輩子的功課，每天醒來，都得面對接踵而來不同的挑戰，因此不論是哪一種媽媽，或你的媽媽是哪一種媽媽，「每一位媽媽，都是我心目中的超人媽媽！」