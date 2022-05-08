彰化議員造謠「高雄官員免費快篩」遭函送　高市府怒搬法條要送辦

▲PTT上散布高雄市府官員快篩免費不實言論，市府要求警方嚴辦。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府發現有人在社群平台PTT散布「高雄市府200位公務員採購4萬劑快篩，可打6個月且免費」等相關不實資訊，更查出是彰化縣議員張國棟所為，張除了承認是擔任服務處助理的妻子誤傳，也撤回訊息，並表達歉意，但高市府仍要求市刑大嚴查。據了解，市刑大已經派員北上對張製作偵訊筆錄後，依違反社會秩序維護法函送裁處。

高市刑大指出，7日夜間透過社群平台PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」的貼文，內文提到車禍貨車載運的50萬劑快篩，是中央徵用要運給高雄市，讓高雄市府200位公務員採購4萬劑快篩，可打6個月且免費等內容，經查證貼文陳述的內容與文中所引用的交通事故新聞報導，完全不符，屬於有心人士杜撰言論。

▲高雄市長陳其邁強調對不實謠言會依法送辦。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

市刑大接獲市府告發後，立刻偵辦相關的爭議假訊息，並已掌握特定對象，據了解，警方查出是彰化縣議員張國棟以通訊軟體發送不實訊息，高市府得知後，要求張國棟撤回訊息，並公開澄清。

雖張國棟第一時間對外表示，此訊息是擔任服務處助理的妻子誤傳，隨即將訊息撤回，並公開在臉書上表達歉意，但高市府仍執意要將此事「依法處理」。

市刑大已經派員北上彰化，對張國棟製作偵訊筆錄後，先依違反社會秩序維護法移轉彰化縣警方移送裁處，至於張國棟是否涉及違反傳染病防治法也將一併請示衛生局是否開罰。

高雄市政府在今（8）日的防疫記者會上也再度提到此事，衛生局簡任技正潘炤穎表示，在疫情緊張時候，還要分心去處理這樣的狀況，實在感到遺憾，PTT網路爆料「台北市快篩全被中央徵用給高雄」，整起事件毫無根據、虛構不實，而國民黨彰化縣議員造謠，「高雄市府200位公務員採購四萬劑快篩，可打6個月且免費」，令基層防疫同仁感到錯愕和不解。

「在疫情嚴重時候，怎麼還去傳這些虛構不實，且製造對立紛爭的訊息？」潘炤穎強調，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，以及傳染病防治法第63條，散播有關疫情流行謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、拘役或處以300萬元以下罰鍰。

市長陳其邁則重申，「拜託大家，這是違法行為，我們會移送法辦。」