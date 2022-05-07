接種完3劑疫苗跨夜開喝歡唱　酒駕被逮...男頻喊「揪艱苦」

▲陳姓男子白天打疫苗，晚上就開喝歡唱到凌晨與人發生車禍。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

24歲陳姓男子6日白天才接種完第3劑疫苗，晚間立即與朋友相約KTV飲酒作樂至7日清晨，騎車行經桃園市區巷口時，與另1 名騎士發生踫撞雙方都受傷，陳男經酒測超標，正當警方予以送醫時。陳男因打疫苗副作用發作，身體突感胸悶又頭暈真的｢很艱苦｣，所幸救護人員檢查後無大礙。

▲▼警方到場處理並實施酒測，結果超過標準值。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所員警今日清晨6時許接獲報案，前往處理交通事故，經釐清陳姓男子騎車沿桃園市桃園區民生路往成功路方向行駛，與由民生路55巷轉出來林姓騎士(21歲)發生碰撞，導致陳男輕微擦傷，林男腳有骨折現象。

員警立即通報消防救護人員到場協助將傷者送醫，並於現場實施酒測，陳男酒測值為0.33mg/L，已超過標準值，經瞭解白天陳男才剛接種完「莫德納」第3劑疫苗，因符合防疫防規，打滿3劑後晚上就與朋友到KTV聚會開喝歡唱，陳男表示，前後總共喝了4、5瓶啤酒，沒想到打疫苗副作用發作加上飲酒，突然感到胸悶又頭暈真的｢揪艱苦｣，經救護人員檢視所幸無大礙，徵狀逐漸緩解後，全案移送地檢署偵辦。警方呼籲民眾飲用含酒精飲料切勿駕駛汽機車等動力交通工具，以免危害他人及自身安全。