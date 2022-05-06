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大陸 大陸焦點 特派現場

酒醉妹開車一半路邊停下！怒報警「檢舉自己」：我酒駕了

▲▼酒駕,酒,酒測,車禍,肇事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲酒駕常常釀成嚴重後果。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

喝醉後不能開車，竟然連喝醉的人都知道！安徽省固鎮縣一名王姓女子聚餐喝酒後開車上路，開到一半突然想起「酒後不開車」，於是打電話報警，檢舉自己酒駕，離譜的事件令人看傻眼。對此，也有律師認為，王女的行為屬於自首、犯罪中止，應該可以免於刑事處罰。

綜合陸媒報導，王女日前與朋友聚餐喝酒，回家後與丈夫發生口角衝突，氣得開車走人，沒想到才剛出發，就想起「酒後不開車」，因此打電話檢舉自己酒駕。

▼女子打電話檢舉自己酒駕。（圖／翻攝《搜狐號》）

▲▼開車檢舉自己。（圖／翻攝《搜狐號》）

警方到場後，發現王女停在原地，於是進行酒測，發現酒測值嚴重超標，因此將人帶回偵辦。

對此，湖北省律師吳正平表示，王女若駕車過程中沒有發生事故，為了防止公共危害而檢舉自己，刑法上可構成自首和犯罪中止，對於沒有造成危害後果的犯罪中止、且有自首情節的嫌疑人，一般可以免於刑事處罰，但可以考慮治安處罰。

網友們看完傻眼的案例，則在下方傻眼留言，「有的人是真不能喝酒」、「把家醜外揚，為了給自己丈夫增加壓力，也是什麼招都用上了」、「這是要報復她老公吧？明知喝酒了，不開車就是，不至於要舉報自己啊…奇葩！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 

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酒駕檢舉報警開車

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