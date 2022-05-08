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美第七艦隊司令：關注「中國擴軍」及俄國在太平洋動向

▲▼美國第七艦隊示意圖。（圖／Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲美國第七艦關注「中國擴軍」及俄國在太平洋動向。（圖／Facebook／U.S. Pacific Fleet） 

中央社記者楊明珠東京7日專電

美國第七艦隊指揮官湯瑪斯對日本產經新聞等媒體表示，憂心中國擴軍，對侵略烏克蘭的俄羅斯在太平洋地區動向也密切關注。美日等同盟國、相同理念國有必要合作加強威攝力。

產經新聞今天報導，以日本神奈川縣橫須賀的美國海軍橫須賀基地為據點的美國第七艦隊指揮官、海軍中將湯瑪斯（Karl Thomas）4月23日受訪時，言及擔憂中國擴軍，且軍力不透明。

對於美國總統拜登與中國國家主席習近平等領袖、部長等保持協商一事，他認為，中美關係雖緊張，但透過溝通找到共識也是很重要的。

第七艦隊是負責美軍在西太平洋及印度洋的海上行動。湯瑪斯強調，很關注俄羅斯侵略烏克蘭一事，因為俄羅斯是大國，在太平洋一側也擁有艦隊，所以第七艦隊抱持警戒，有信心做好監視在太平洋方面的俄羅斯艦隊的任務。

以美國核子動力航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）為主的第三航艦打擊群，今年4月在日本海等地區多次實施演訓。

湯瑪斯表示，多次實施演訓的主要理由是對頻頻發射彈道飛彈的北韓領導人金正恩釋出訊息，美國不肯定北韓的作法。

有關美軍對中、俄、北韓的應對，湯瑪斯強調，最重要的就是保持威攝力。美國的第七艦隊、陸戰隊以及以沖繩（琉球）為據點的第三陸戰隊遠征軍（Ⅲ MEF）的戰略之一就是加強同盟國、夥伴國的合作關係。

湯瑪斯對日本的自衛隊抱持期待，認為日本自衛隊在距離上接近中國，具有非常高的能力，在地區可扮演起必要的領導角色。他強調，美日同盟目前處於關係最密切的時候。

他言及美軍4月與日本海上自衛隊在日本海實施聯合演訓一事，對於美日平時就密切聯繫感到很欣慰。他還說，常與日本自衛艦隊司令官湯淺秀樹舉行定期對話，共事時感到合作愉悅。

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