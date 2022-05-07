烏克蘭「武裝無人機」蛇島前再擊沉俄羚羊級登陸艇

▲烏克蘭國防部7日指出，一架武裝無人機在俄羅斯占領的蛇島摧毀一艘俄軍羚羊級登陸艇及飛彈防禦系統。（／翻攝自Facebook／MinistryofDefence.UA）



中央社

烏克蘭政府今天表示，烏軍已在黑海蛇島（Snake Island）附近再次擊毀一艘俄羅斯艦艇。先前烏克蘭駐蛇島部隊因英勇拒絕俄軍招降，而獲表揚。

烏克蘭國防部發表聲明指出，一架武裝無人機在俄國占領的蛇島摧毀一艘俄軍羚羊級（Serna-class）登陸艇及一個飛彈防禦系統。

烏克蘭軍方還在社群媒體發表另一則聲明稱，拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）摧毀了正運往蛇島的Tor-M2防空系統。

與此同時，烏克蘭北部蘇米州（Sumy Oblast）州長日維茨基（Dmytro Zhyvytskyi）表示，從空中發射的俄羅斯飛彈今天擊中蘇米州靠近俄國邊界的兩個地點。