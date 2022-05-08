　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

如何修整「竹圍仔」？　小農手匠邀請達人黃兆睦傳授經驗

▲如何修整「竹圍仔」？

▲桃園市小農手匠發展協會舉辦修竹工作坊。（圖／小農手匠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一欉欉拔地而起、高聳的全圍式「竹圍仔」，是提供生物棲息地及天然的屏障，亦可預防水災、風災、寒害等天然災害。桃園市小農手匠發展協會舉辦修竹工作坊，免費招募有興趣的學員，5個名額很快額滿，7日由經驗豐富的黃兆睦農友，以實作方式指導修竹的技藝，年輕學員直呼收穫滿滿。

▲如何修整「竹圍仔」？

▲▼小農手匠發展協會邀請達人黃兆睦傳授修整「竹圍仔」經驗。（圖／小農手匠提供）

▲如何修整「竹圍仔」？

小農手匠發展協會理事長余孟芬表示，5名學員泰半是30歲以內的年輕人，5年前才從東吳大學畢業學員劉語晴，目前響應桃園市政府農業局號召想要從農。她表示，家裡農田有不少「竹圍仔」，因為沒有修整已經逐漸老去敗壞，坊間從來都沒有類似的課程可以學習，希望透過這個課程可以學習如何維護竹圍，同時善加利用竹材。

▲如何修整「竹圍仔」？

余孟芬說，今天舉辦的修竹工作坊選在中壢區大圳路一段的半農生活農園，半農生活農園有幾圃超過百年的大竹竹圍仔，高達四層樓，是很好的實作場域，此次活動免費辦理，還供應魚腥草、紫蘇等防疫保健料理，主要是希望能喚醒大家對竹圍仔的重視，推廣修竹的手藝。

黃兆睦表示，原住民習慣把竹子用料當作竹屋、竹朋建築使用，客家人則大量用在生活器具的編織，例如：籬笆、畚箕、竹藍、米蘿…等等。客家竹圍的種類大多為大竹和觀音竹，大竹粗大直挺，適合頗成竹蔑再編成各式各樣的器具。觀音竹則因為生長快速、細枝多最適合當作柴火和菜園豆架使用。

▲如何修整「竹圍仔」？

▲一欉欉拔地而起、高聳的全圍式「竹圍仔」。（圖／小農手匠提供）

竹圍仔要不定期修整，否則會逐漸敗壞死去，大約3-5年最好就要汰弱留強修整一番。黃兆睦指出，修竹要砍伐的有三種竹子，分別是是顏色帶黃的老竹、乾竹及斷竹。除了修除不要的竹子做為柴火之外，如果要取竹作為竹料，則砍竹最好的季節在冬天，因為這個時候，竹子的養分都貯存在竹頭準備過冬，竹身沒有營養和糖份，因此不會有病蟲害。取竹的要領在於不能太梳、也不能太密。如果要用在建築上，最好取3-5年的竹子，超過6年，竹子容易脆化，不滿3年，則竹纖維還不夠成熟不耐用。

余孟芬說，以往大家認為木比竹子耐用，但現在森林資源遞減，需要長時間生長的林木不敷使用，短時間就可快速成長的竹子逐漸成為建築和生活工藝品的絕佳替代品，以竹帶木、以竹帶鋼的竹建築頻頻在綠建築比賽中得到大賞，因為延展具彈性，種類繁多、文創設計師紛紛以竹為器，打造時尚典雅的竹家飾，各種創意美學造型的竹編織及竹工藝不斷驚艷大家的視覺。修竹課程之後，協會計畫開立更多跟竹材應用有關的課程，推廣竹藝。

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
轟！陣頭遶境狂炸高空煙火　警制止遭信眾阻擋爆衝突
女兒把「她的全部」送媽媽！　脫口一句話萬人暖哭
空姐上空自拍！　嗨喊「胸型升級」GG了
《原子少年》成員爆渣男！5女受害　未滿20歲被揍到失明
快訊／20歲男女嚴重自撞！　全身骨折雙亡
快訊／吳姍儒確診首發聲！　自責「3天沒出門仍染疫」
連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！　她大哭走人
加州取消口罩令！學生確診暴增4倍　多所學校緊急停課
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

母親節前夕花蓮增803確診　徐榛蔚：非同住家人避免聚餐

2022桃園繡球花季登場　到台七桃花源休閒農業區賞花

如何修整「竹圍仔」？　小農手匠邀請達人黃兆睦傳授經驗

枋山、枋寮愛文芒果上市　警全力防竊守護農民心血

桃園市模範母親表揚　鄭文燦：付出一輩子努力獲「終身成就獎」

快報名！2022桃園客家桐花祭　5／14還有兩場輕旅行

台南迷你文宣展開創城市外交新模式　日本福岡縣浮羽市邀日媒報導

疫情升溫！　桃園26處社區接種站這三天施打疫苗

一家3口擠板模屋生存！母生病躺床「沒錢買尿布」　下半身包塑膠袋

慶祝母親節　姚正玉：打造宜居、幸福城市不能只是口號

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

母親節前夕花蓮增803確診　徐榛蔚：非同住家人避免聚餐

2022桃園繡球花季登場　到台七桃花源休閒農業區賞花

如何修整「竹圍仔」？　小農手匠邀請達人黃兆睦傳授經驗

枋山、枋寮愛文芒果上市　警全力防竊守護農民心血

桃園市模範母親表揚　鄭文燦：付出一輩子努力獲「終身成就獎」

快報名！2022桃園客家桐花祭　5／14還有兩場輕旅行

台南迷你文宣展開創城市外交新模式　日本福岡縣浮羽市邀日媒報導

疫情升溫！　桃園26處社區接種站這三天施打疫苗

一家3口擠板模屋生存！母生病躺床「沒錢買尿布」　下半身包塑膠袋

慶祝母親節　姚正玉：打造宜居、幸福城市不能只是口號

轟！彰化市區陣頭遶境高空煙火狂炸　警制止遭信眾阻擋爆衝突

被藍鳥DFA找到新工作　日裔好手轉戰大都會

母親節幫媽媽埋單！銀行刷卡優惠一次看　最高回饋17%

國台辦願助買快篩！柯文哲：若當國際貿易　按國際商業往來條約處理

遭套想攤平？零股小散戶助陣　台積電股東人數破133萬創新高

快訊／國民黨中山大同初選出爐　前主播柳采葳、王浩接班人高世俊出線

媳婦遭變態巫師「軟禁+性侵」79天！　婆婆竟是主謀

租客2年後退租！女房東一進門震驚「比租前更乾淨」　對比圖曝光

母親節前夕花蓮增803確診　徐榛蔚：非同住家人避免聚餐

調酒無限暢飲！入住「四鐵共構」酒店眺山景、享6鹹6甜泰式下午茶

7歲弟硬要坐海盜船「五官失控」　表情很母湯網笑：可以出表情包

地方熱門新聞

一家3口沒錢買尿布　塑膠袋包下半身

桃園26處接種站這三天施打疫苗

姚正玉：打造宜居、幸福城市不能只是口號

5男1女東吉嶼淺水遭海帶走　幸運獲救

台南迷你文宣展開創城市外交新模式

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

台東地下黃金「有新發現」　尋寶人信心大增

桃園繡球花季將登場　掌握交通資訊輕鬆賞花

男狂加「霸王油」還想騙　租車到期也不還

伊軍騎彰化縣警車　彰警局：已報廢

台東快篩劑實名制上路　30家藥局8衛生所服務

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

新北海洋救援藍海先鋒隊　侯友宜助海龜回大海

台南幼兒園未依規定進行防疫措施裁罰

更多熱門

相關新聞

經營健康　桃園市小農手匠發展協會成立

經營健康　桃園市小農手匠發展協會成立

為了幫助友善土地耕作的小農，得到認證，建立消費市場，亦讓消費者平價享用安心無毒品質優良的農產加工品，共同經營健康，創造多贏，桃園市小農手匠發展協會31日於龍潭區青創基地舉辦成立大會，獲龍潭知名醫師梁成福全力支持，出任榮譽理事長。梁成福表示，以回饋感恩心，和協會共同協助小農們的發展，相當有價值。

關鍵字：

竹圍仔桃園市小農手匠發展協會修竹工作坊

讀者迴響

熱門新聞

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

Sandy確診！錄影工作緊急喊卡

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

24歲財富自由「月賺60萬」嘆空虛！他公開總資產

前夫「母親節要帶孩子走」　名嘴女醫7字回嗆

錢薇娟錄影一半...突遭圍觀阿姨嗆聲！

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面