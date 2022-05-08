如何修整「竹圍仔」？　小農手匠邀請達人黃兆睦傳授經驗

▲桃園市小農手匠發展協會舉辦修竹工作坊。（圖／小農手匠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一欉欉拔地而起、高聳的全圍式「竹圍仔」，是提供生物棲息地及天然的屏障，亦可預防水災、風災、寒害等天然災害。桃園市小農手匠發展協會舉辦修竹工作坊，免費招募有興趣的學員，5個名額很快額滿，7日由經驗豐富的黃兆睦農友，以實作方式指導修竹的技藝，年輕學員直呼收穫滿滿。

▲▼小農手匠發展協會邀請達人黃兆睦傳授修整「竹圍仔」經驗。（圖／小農手匠提供）

小農手匠發展協會理事長余孟芬表示，5名學員泰半是30歲以內的年輕人，5年前才從東吳大學畢業學員劉語晴，目前響應桃園市政府農業局號召想要從農。她表示，家裡農田有不少「竹圍仔」，因為沒有修整已經逐漸老去敗壞，坊間從來都沒有類似的課程可以學習，希望透過這個課程可以學習如何維護竹圍，同時善加利用竹材。

余孟芬說，今天舉辦的修竹工作坊選在中壢區大圳路一段的半農生活農園，半農生活農園有幾圃超過百年的大竹竹圍仔，高達四層樓，是很好的實作場域，此次活動免費辦理，還供應魚腥草、紫蘇等防疫保健料理，主要是希望能喚醒大家對竹圍仔的重視，推廣修竹的手藝。

黃兆睦表示，原住民習慣把竹子用料當作竹屋、竹朋建築使用，客家人則大量用在生活器具的編織，例如：籬笆、畚箕、竹藍、米蘿…等等。客家竹圍的種類大多為大竹和觀音竹，大竹粗大直挺，適合頗成竹蔑再編成各式各樣的器具。觀音竹則因為生長快速、細枝多最適合當作柴火和菜園豆架使用。

▲一欉欉拔地而起、高聳的全圍式「竹圍仔」。（圖／小農手匠提供）

竹圍仔要不定期修整，否則會逐漸敗壞死去，大約3-5年最好就要汰弱留強修整一番。黃兆睦指出，修竹要砍伐的有三種竹子，分別是是顏色帶黃的老竹、乾竹及斷竹。除了修除不要的竹子做為柴火之外，如果要取竹作為竹料，則砍竹最好的季節在冬天，因為這個時候，竹子的養分都貯存在竹頭準備過冬，竹身沒有營養和糖份，因此不會有病蟲害。取竹的要領在於不能太梳、也不能太密。如果要用在建築上，最好取3-5年的竹子，超過6年，竹子容易脆化，不滿3年，則竹纖維還不夠成熟不耐用。

余孟芬說，以往大家認為木比竹子耐用，但現在森林資源遞減，需要長時間生長的林木不敷使用，短時間就可快速成長的竹子逐漸成為建築和生活工藝品的絕佳替代品，以竹帶木、以竹帶鋼的竹建築頻頻在綠建築比賽中得到大賞，因為延展具彈性，種類繁多、文創設計師紛紛以竹為器，打造時尚典雅的竹家飾，各種創意美學造型的竹編織及竹工藝不斷驚艷大家的視覺。修竹課程之後，協會計畫開立更多跟竹材應用有關的課程，推廣竹藝。