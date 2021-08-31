桃園市小農手匠發展協會成立　和消費者一起經營健康創造多贏

▲小農手匠發展協會成立，梁成福醫師(右三)出任榮譽理事長，首屆理事長余孟芬(左二)。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為了幫助友善土地耕作的小農，得到認證，建立消費市場，亦讓消費者平價享用安心無毒品質優良的農產加工品，共同經營健康，創造多贏，桃園市小農手匠發展協會31日於龍潭區青創基地舉辦成立大會，獲龍潭知名醫師梁成福全力支持，出任榮譽理事長。梁成福表示，以回饋感恩心，和協會共同協助小農們的發展，相當有價值。

▲桃園市茶藝書法家甘興德為小農手匠親手書寫。（圖／小農手匠提供）

甫當選桃園市小農手匠發展協會首屆理事長余孟芬表示，從事行銷事業多年，因緣際會與桃園市各區認真傑出的小農相識，感受到小農們對土地的愛與執著，堅持生產各種安心無毒品質優良的農產加工品，因此數月前開始籌組成立協會，未來將成立小農手匠聯合品牌，讓更多消費者認識優質的農產加工品。

余孟芬說，當她和籌組協會的核心成員郭于倩等許多好友，認真想做一件好事的時候，想不到圍攏來相助的人如此快又多，讓她內心無比感動。

▲研習課程─用手機拍攝出專業產品照片，由攝影專家林建坤主講。（圖／小農手匠提供）

桃園市小農手匠發展協會當選首屆理監事名單如下：理事長余孟芬。常務理事：甘興德、林蔚潭。理事：徐美惠、尹國士、廖緗翎、許彩蓮、林建坤、楊淑媛。候補理事：林水泉、余子萱。監事：謝金棋、余建霖、丘尚英。候補監事：余宜庭。總幹事：郭于倩。大會由會員們，選出首屆理、監事、理事長後，並進行研習課程─用手機拍攝出專業產品照片，由攝影專家林建坤主講。

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