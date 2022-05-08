　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／難以相信！這顆3kg石頭價格能買千萬超跑　遇有緣人會跳出

記者吳奕靖／高雄報導

一顆重達3公斤的石頭你覺得值多少錢呢？不說你可能不知道，一顆3公斤重的石頭要價竟然比一台全新的藍寶堅尼還要貴，你相信嗎？原來這一顆石頭不是普通石頭，而是來自泰國的「龍宮舍利」，不過龍宮舍利並非是遺體火化後的舍利子，而是從泰國龍宮洞挖出的石頭，而且還會自動「跳出」，因此又稱「跳出舍利」，目前泰國已經列為聖物，禁止出口。

▲3公斤的腦舍利價格超過一台藍寶堅尼 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲3公斤的腦舍利價格超過一台藍寶堅尼 。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼這麼昂貴？國內知名直播台《三瘋957》直播主莊三瘋表示這是泰國的國寶，他說：「特殊之處就是全世界就是單一礦區就是龍宮洞產出的，它的稀有性就是要跳出一顆三公斤大的舍利，那是不太可能的，所以它的價值性不是一般人認定的石頭，而是收藏的聖物」。為何被稱為泰國聖物？莊三瘋指出，因為兩千年前，有500位僧人抵達龍宮洞裡面去修行，就在大約20、30年前才發現龍宮洞內的石頭變成類似舍利，所以才因此得名為龍宮舍利。

▲3公斤的腦舍利價格超過一台藍寶堅尼 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲3公斤的腦舍利比一個成人的手掌還大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲3公斤的腦舍利價格超過一台藍寶堅尼 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主莊三瘋（右）介紹「龍宮舍利」的由來 。（圖／記者吳奕靖攝）

「龍宮舍利」的產地據了解在泰國南部華興府境內與緬甸海岸交界的山洞，20多年前才被開挖出來，只有這個洞挖出來的才被稱為「龍宮洞」，國內知名直播主莊三瘋特別展示了一顆3公斤的龍宮舍利，這顆龍宮舍利有著深茶色的不規則外表，看起來非常不起眼，不過它卻有個特殊名稱叫做「龍宮腦舍利」。

它的市價，莊三瘋坦言可能超過一台藍寶堅尼，「因為全世界就是稀有，所以不能用價格來衡量，任何礦石類的東西或是寶石類的東西，都是物以稀為貴，越大越貴，就像是鑽石，你去挖到一個３公斤的，你覺得它會便宜還是貴」。而且他還說著讓人難以想像的部分，就是龍宮洞產出的舍利，還會遇有緣人 或因緣成熟，會從原礦上自行脫落跳出，因此又稱「跳出舍利」，也因為被視為泰國珍寶，所以一度傳出禁止開採。

據了解，在泰國曼谷的佛教文物館收藏的展示的那顆腦舍利，還比不過莊三瘋手上擁有的這一顆，因為它的重量為1.8公斤，曾經有人要出價1千600萬泰銖要購買，等同於1千500多萬台幣左右，所以3公斤的腦舍利的價格當然超過一台藍寶堅尼。
▲3公斤的腦舍利價格超過一台藍寶堅尼 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲辣妹手上的3公斤的腦舍利比泰國佛教文物館收藏的還要大。（圖／記者吳奕靖攝）

►「智能掏耳棒」用手機就能看見耳道！超方便又有快感

ET快訊
「理賠數位證明」遭反彈！　產險公會說話了
快訊／鄧福如1歲兒確診！她曝爆哭照：母親節鉅獻
解決快篩之亂！各家通路快篩明開賣　「品牌、價格」一次看
25萬女網紅「身中13刀」慘死！男粉求歡被拒後怒刺殺
亞培快篩8大通路「藥妝店、超市、四大超商」明開賣　規則一次看
1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃
余苑綺癌指數飆高「站都不能站」　母親節堅強發聲
快訊／今增12死！　本土+44294例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／九天玄女發威！不降肉改爆米花　團購網瘋搶2天創百萬業績

輝瑞口服抗病毒藥物「再到貨20萬劑」　莊人祥：庫存達54.9萬劑

音樂響了！高雄國軍總醫院掛鐘曲「歌頌毛澤東」　他一聽好尷尬

亞培快篩8大通路「藥妝店、超市、四大超商」明開賣　規則一次看

獨／難以相信！這顆3kg石頭價格能買千萬超跑　遇有緣人會跳出

1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃　各地防雨彈轟炸

台中也出現氣喘中重症患者！25歲女突呼吸困難　插管治療中

快訊／全聯明早10點「開賣亞培快篩」！北北基桃383家都買得到

金門+14足跡曝！多處工地爆工人疫染　縣府籲：口罩濕透即更換

我想找對象...高三男求助美滿中心　理由會讓媽媽想哭

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

始源「被蜘蛛濾鏡嚇壞」浮誇摔倒　撞臉巴斯光年…聯手SJ成員齊搞笑

獨／九天玄女發威！不降肉改爆米花　團購網瘋搶2天創百萬業績

輝瑞口服抗病毒藥物「再到貨20萬劑」　莊人祥：庫存達54.9萬劑

音樂響了！高雄國軍總醫院掛鐘曲「歌頌毛澤東」　他一聽好尷尬

亞培快篩8大通路「藥妝店、超市、四大超商」明開賣　規則一次看

獨／難以相信！這顆3kg石頭價格能買千萬超跑　遇有緣人會跳出

1圖看懂一週天天有雨！北台灣這天剩19℃　各地防雨彈轟炸

台中也出現氣喘中重症患者！25歲女突呼吸困難　插管治療中

快訊／全聯明早10點「開賣亞培快篩」！北北基桃383家都買得到

金門+14足跡曝！多處工地爆工人疫染　縣府籲：口罩濕透即更換

我想找對象...高三男求助美滿中心　理由會讓媽媽想哭

獨／九天玄女發威！不降肉改爆米花　團購網瘋搶2天創百萬業績

台鋼雄鷹主視覺設計中　選擇綠色有原因

湯姆斯盃／周天成、麟洋配直落二　中華5比0完勝加拿大

無需父母同意！加州開第一槍提案　滿12歲可自主接種新冠疫苗

外籍投教生病住院　林岳平親自上丘安撫陳韻文守勝

寬吻海豚沙灘擱淺遭遊客「包圍騎乘」　等不到救援團隊慘溺死

鄧福如1歲兒確診新冠肺炎！　她曝爆哭照無奈：母親節鉅獻

蔡英文「每位媽媽都是超人媽媽」　5大減輕家長負擔政策看這裡

輝瑞口服抗病毒藥物「再到貨20萬劑」　莊人祥：庫存達54.9萬劑

人夫認了出軌「對象竟是親生媽」！失散30年重逢　秒爆慾火淪畸戀

7歲弟硬要坐海盜船「五官失控」　表情很母湯網笑：可以出表情包

生活熱門新聞

快訊／今增12死！本土+44294例

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

英媒批「台灣未超前部署」陳時中回應

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

全聯明早10點「開賣亞培快篩」

連10天破萬　醫：別依賴政府！自己Google

下周這波鋒面3勢力交會　氣象達人：恐有極端天氣

更多熱門

相關新聞

確診居隔第2天　黃捷：痰變多、整天狂喝水

確診居隔第2天　黃捷：痰變多、整天狂喝水

高雄市鳳山區議員黃捷6日自爆快篩陽性、昨天PCR後陽性確診，今（8）天是她居隔第二天、同時也恰逢母親節，她在臉書發文祝福母親節快樂，也表示在居隔的日子裡仍會在線協助民眾狀況，表示大家都辛苦了。

即／陳其邁爆確診有黑數：沒等PCR結果就跑回高雄

即／陳其邁爆確診有黑數：沒等PCR結果就跑回高雄

即／傷心母親節！跟女兒吵架她跳愛河獲救

即／傷心母親節！跟女兒吵架她跳愛河獲救

移工盤查拔腿狂奔　身上還藏毒

移工盤查拔腿狂奔　身上還藏毒

即／南橫剛復通傳意外！休旅車摔進3米深邊坡

即／南橫剛復通傳意外！休旅車摔進3米深邊坡

關鍵字：

高雄舍利龍宮舍利腦舍利龍宮泰國藍寶堅尼

讀者迴響

熱門新聞

超商明「開賣亞培快篩」價格、數量曝

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

快訊／今增12死！本土+44294例

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

「對不起我猜錯了」　台大醫揭1現象：現在已發生

本土劇林志玲爆「是地主千金」！車站整排房全是她的

20歲男女騎車自撞雙亡　恐怖影片曝！

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

即／八仙山樂園傳意外　男溯溪滑落邊坡無生命跡象

廖老大飲料店排爆！粉絲排2.5hrs嗨喊值得

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

防疫保單之亂／「數位健康證明」取代診斷書最快下午公告　業者憂漏洞多

空姐起飛前上空自拍！嗨喊胸型升級遭解僱

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面