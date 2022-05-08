獨／難以相信！這顆3kg石頭價格能買千萬超跑　遇有緣人會跳出

記者吳奕靖／高雄報導

一顆重達3公斤的石頭你覺得值多少錢呢？不說你可能不知道，一顆3公斤重的石頭要價竟然比一台全新的藍寶堅尼還要貴，你相信嗎？原來這一顆石頭不是普通石頭，而是來自泰國的「龍宮舍利」，不過龍宮舍利並非是遺體火化後的舍利子，而是從泰國龍宮洞挖出的石頭，而且還會自動「跳出」，因此又稱「跳出舍利」，目前泰國已經列為聖物，禁止出口。

▲3公斤的腦舍利價格超過一台藍寶堅尼 。（圖／記者吳奕靖攝）

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為什麼這麼昂貴？國內知名直播台《三瘋957》直播主莊三瘋表示這是泰國的國寶，他說：「特殊之處就是全世界就是單一礦區就是龍宮洞產出的，它的稀有性就是要跳出一顆三公斤大的舍利，那是不太可能的，所以它的價值性不是一般人認定的石頭，而是收藏的聖物」。為何被稱為泰國聖物？莊三瘋指出，因為兩千年前，有500位僧人抵達龍宮洞裡面去修行，就在大約20、30年前才發現龍宮洞內的石頭變成類似舍利，所以才因此得名為龍宮舍利。

▲3公斤的腦舍利比一個成人的手掌還大 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直播主莊三瘋（右）介紹「龍宮舍利」的由來 。（圖／記者吳奕靖攝）

「龍宮舍利」的產地據了解在泰國南部華興府境內與緬甸海岸交界的山洞，20多年前才被開挖出來，只有這個洞挖出來的才被稱為「龍宮洞」，國內知名直播主莊三瘋特別展示了一顆3公斤的龍宮舍利，這顆龍宮舍利有著深茶色的不規則外表，看起來非常不起眼，不過它卻有個特殊名稱叫做「龍宮腦舍利」。

它的市價，莊三瘋坦言可能超過一台藍寶堅尼，「因為全世界就是稀有，所以不能用價格來衡量，任何礦石類的東西或是寶石類的東西，都是物以稀為貴，越大越貴，就像是鑽石，你去挖到一個３公斤的，你覺得它會便宜還是貴」。而且他還說著讓人難以想像的部分，就是龍宮洞產出的舍利，還會遇有緣人 或因緣成熟，會從原礦上自行脫落跳出，因此又稱「跳出舍利」，也因為被視為泰國珍寶，所以一度傳出禁止開採。

據了解，在泰國曼谷的佛教文物館收藏的展示的那顆腦舍利，還比不過莊三瘋手上擁有的這一顆，因為它的重量為1.8公斤，曾經有人要出價1千600萬泰銖要購買，等同於1千500多萬台幣左右，所以3公斤的腦舍利的價格當然超過一台藍寶堅尼。



▲辣妹手上的3公斤的腦舍利比泰國佛教文物館收藏的還要大。（圖／記者吳奕靖攝）