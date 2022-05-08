幫助全台減重20萬公斤！演藝圈「瘦身天王」不復胖減肥法

【企劃特輯】

今天是母親節，許多人在近期都會特地舉辦家族聚餐一同過節，但你是不是發現假期過後褲頭都容易變緊、肚子多出一圈肉，雙下巴也跑出來見人呢?其實只要用對方法，聚餐再也不用怕！曾在三年內狂甩29公斤肥肉的戲劇天王江宏恩，教你如何用真正有效不復胖的方法，健康地瘦回自信身材，不用再靠深呼吸縮小腹行走江湖、重新愛上鏡中的自己！

「日夜塑崩」在台行銷多年 幫助全台減重20萬公斤

當年在「飛龍在天」中以帥氣外貌擄獲各年齡層女性的江宏恩，中年後身材大走鐘，三年多前一路胖到90大關變成「肥龍」。江宏恩也因此覺醒，下定決心將身材變成自己喜歡的模樣。除了積極瘦身做飲食控管、開始固定運動，他還搭配一個關鍵秘招：使用「日夜塑崩」，開始執行短短兩個月，江宏恩便瘦下13公斤，持續到現在已三年有餘，總共減去29公斤，而且完全沒復胖過！除了江宏恩狂推，「日夜塑崩」也備受許多演藝圈人士及台灣民眾的青睞，累計至今已協助全台減下超過20萬公斤的油脂，每年銷售量更是賣破五十萬組！

▲江宏恩從肥龍變飛龍，下定決心要將身材變成自己喜歡的模樣。【官網日夜爆燃組】

▲江宏恩在飲食管控、規律運動外，靠「日夜塑崩」幫助，成功多階段減重，人也比實際年齡顯得更為年輕帥氣。【momo購物網優惠組】

「日夜塑崩」兼顧身體日夜代謝 關鍵時刻有效減重

江宏恩透露，白天食用「日塑崩」，讓他不用擔心吃得太多或太油，因為利用日本專利纖維能抑制體內油脂、澱粉的吸收，還能幫助他燃燒脂肪，平均每天可降低500-800卡路里的吸收。晚上利用夜塑崩，則可以激發體內的瘦身激素，增加夜間的代謝、提升夜間睡眠品質，早上起來排便順暢，身體變得相當輕盈。

▲有了日夜塑崩，江宏恩白天也不擔心吃高熱量食物，晚上不但好睡，還能提高代謝循環，燃燒到深層堆積的頑固脂肪。

專業營養師解釋：「想達到有效減重，必須把握正確時機，讓日夜相互配合。日間阻斷多餘的熱量吸收，夜間休息時提高代謝循環至白天活動狀態，如此一來，便能真正燃燒到深層堆積的頑固脂肪，而「日夜塑崩」正是運用這個原理」。想要高效減重，用對方法最重要，不妨試試戲劇圈天王成功瘦身的方程式！

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