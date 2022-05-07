人妻約砲報復外遇夫　遠看認出對方秒落跑：他是我公公！

圖文／鏡週刊

一名人妻因發現丈夫外遇，本想放飛自我，透過網路約砲進行報復，結果到了相約地點時，她還沒走上前卻嚇到轉身落跑，因為對方身分竟然是自己的公公！

該名人妻昨（6日）在「匿名公社」發文，分享超扯的約砲經驗。原PO表示，發現另一伴外遇後決定嘗試放飛自我，找人約砲進行報復，便發文徵詢附近的「男跑者」，還特別標註「大叔佳」。

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沒想到才半小時就有人找上門，儘管對方尬聊時一直反覆詢問「真的不在乎年齡？」最後兩人仍相約在附近超商碰面，對方交代會穿粉色polo衫和黑色西裝褲，原PO則化上淡妝，穿著窄裙搭配透明紗質上衣，腳踩細跟高跟鞋出門赴約。

當原PO快抵達現場時，果然遠遠就看到超商門口站著一位穿著粉色polo衫和黑色西裝褲、年約60的男士，但接下來的劇情發展卻是她始料未及的。「看清楚他的臉時，我懵了，因為他是我公公啊！誰會想到約砲對象竟然是自己公公！」原PO被嚇得落荒而逃；至於有沒有被公公發現，原PO也沒膽開口問「我不敢去面對」。

貼文引起老司機熱烈討論，直呼約砲硬要找附近的人，下場就是如此，「太刺激了吧！」「約附近的就是很容易約到認識的」「有其父必有其子」「覺得連照片都沒看就約真的很勇敢」「SOD都是真的的！」。





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