台藝大書畫系畢展「破繭殘墨」今登場　28位年輕藝術家各展長才

▲台藝大書畫藝術系畢展「破繭殘墨」今起登場。（圖／台藝大書畫系提供）

記者許敏溶／台北報導

又到了鳳凰花開的畢業季節，孕育無數台灣藝術家們搖籃的台灣藝術大學，書畫藝術學系進修學士班畢業展「破繭殘墨」，也從今（7日）起到22日在國父紀念館展出，作品囊括水墨、書法與篆刻等專業領域創作，集結28位藝術創作者、共61件作品，作品展現年輕藝術家各自特色，以及其多重生活樣態。

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▲台藝大書畫藝術系畢展「破繭殘墨」今起登場。（圖／台藝大書畫系提供）

台藝大為台灣藝術家的搖籃，而台藝大書畫藝術學系進修學士班畢業展，也從今天起到5月22日，在台北國父紀念館三樓德明藝廊展出，這次展覽以「破繭殘墨」為主題，「破繭」意味著昆蟲先羽化再挑戰劃破繭蛹，以最美的進化姿態躍出新世界，象徵參與畢展學生迎接蛻變後的全新自我，「殘墨」則是進行創作過程時的需集結所有的墨痕，代表一種自我提醒，須時刻仰望一路走來的初心。

▲台藝大書畫藝術系畢展「破繭殘墨」今起登場。（圖／台藝大書畫系提供）

台藝大書畫系表示，「破繭殘墨」展覽共集結28位藝術創作者，期待以結合自身的成長經驗與多元價值觀進行創作，帶領觀者進入他們內心最深處的書畫藝術境界，學生作品各有特色。

例如花繹勛選擇創作符合時事作品「三級警戒」，花繹勛說，這幅水墨畫作恰好是去年五月台灣疫情正趨於嚴重時進行的創作，畫面中呈現出多個角色皆為當時因疫情被困在家但總是很想出門的自己。

▲台藝大書畫系花繹勛創作符合時事作品「三級警戒」。（圖／台藝大書畫系提供）

此外，性格內斂的彭自安，創作領域多半圍繞在素描、水彩與油畫為主，大學為求突破自我而進入書畫藝術系，擅長畫風為嶺南畫派風格為主，展出兩件作品「孤獨」、「歡樂童年」皆以最愛的大象作為主體，在作品氛圍的呈現上則有一種強烈對照感，而另一組描繪大自然的水墨作品「溼寒系列」，則是試圖描繪出冷鬱的冬日意境。

▲台藝大書畫系彭自安作品「孤獨」。（圖／台藝大書畫系提供）