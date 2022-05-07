以為只是笨手笨腳！她睜眼見「1景象」驚覺不對　一驗發現長腦瘤

▲24歲的芬恩（Fern Cameron）罹患腦瘤。（圖／翻攝腦瘤研究中心）

記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭24歲護理師芬恩（Fern Cameron）發現，最近突然變得脾氣暴躁，平衡感很差、一直站不穩，原以為只是笨手笨腳，未料視力也每況愈下，甚至出現複視（double vision），也就是把一個物體看成兩個。她意識到不對勁，接受詳細檢查後，竟被發現長了一顆巨大的腦部星細胞瘤（astrocytoma）。

《鏡報》報導，芬恩在尼威爾醫院（Ninewells Hospital）腫瘤科任職，2021年1月發現異狀，一開始還不以為意，接受磁核共振造影掃描（MRI）後，竟發現長出腦瘤。同年10月，她被宣告擺脫病魔，不再需要化療，未料才過幾個月，又於今年4月回到醫院。

▲芬恩參加慢跑活動，替腦瘤研究機構募款。（圖／翻攝臉書Fern Cameron）

除了治療以外，芬恩也想要「做些積極的事情」，參加慢跑，替腦瘤研究籌措基金，「人們如此缺乏對腦瘤的認識，也不知道症狀。我這麼做不只是為了自己，也是為了所有與這種毀滅性疾病奮鬥的人們。」

腦瘤研究中心（Brain Tumour Research）社區發展經理馬修（Matthew Price）對芬恩表達感謝，「與許多其他癌症不同，腦瘤可能在任何時候影響任何人。我們對於成因所知甚少，這也是『增加研究投資』至關重要的原因。」

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