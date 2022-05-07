「老天鵝娛樂」辦台中市長民調　盧秀燕72%、蔡其昌28%

▲立法院副院長蔡其昌、台中市長盧秀燕。（合成圖／ETtoday資料照）

實習記者張鈞量／台北報導

大選將於年底登場，引起各界關注。網紅YT頻道《老天鵝娛樂》日前發起台中市長線上民調，對比民進黨參選人蔡其昌以及現任市長盧秀燕的支持度，結果在3.6萬票的票數中，盧秀燕以72%的高支持度，遠超蔡其昌的28%。在年輕族群占多的網路平台上，民進黨的蔡其昌被拉開差距。

《老天鵝娛樂》所舉辦的線上民調，題目為「民進黨蔡其昌出選台中市長，以下兩人你支持誰？」，選項則為蔡其昌與盧秀燕兩人；該民調投票人數達3.6萬，盧秀燕獲得72%支持、蔡其昌則為28%。

▼《老天鵝娛樂》公布台中市長選戰網路民調。（圖／翻攝《老天鵝娛樂》粉專）

除了《老天鵝娛樂》以外，《美麗島電子報》也於日前公布最新數據，《美麗島電子報》於4月26日至27日，針對20歲以上的台中市民以「電腦輔助電話問卷」進行民調，成功完訪1075人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負3%。在該民調中，盧秀燕施政滿意度達70.9%、信任度69.4%，對於2022台中市長選舉，爭取連任的盧秀燕拿下51%支持，獲民進黨徵召的參選人蔡其昌僅獲22.8%。

值得注意的是，盧秀燕在台中29區的支持度都領先蔡其昌，即便是在在蔡其昌海線的立委選區，盧的支持度也領先蔡，自認政黨傾向是民進黨支持者中有21.2％會將選票投給盧秀燕，遠高於國民黨支持者僅1.6％會投給蔡其昌。