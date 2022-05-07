快訊／台中飆破2500例　盧秀燕宣布開設「兒童得來速」就醫

▲台中飆破2500例，市長盧秀燕宣布開設兒童版得來速就醫。（圖／翻攝盧秀燕臉書）



記者游瓊華／台中報導

全國今(7)日本土確診新增4萬6377例，台中市本土個案新增2517例。市長盧秀燕宣布開設兒童版得來速就醫，如果如兒童快篩陽性，可到台中10家兒童得來速醫院進行PCR採檢，透過綠色通道安排兒科醫師看診，評估收院治療，或領藥進行衛教後，再返家等候PCR結果。

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衛生局指出，10家兒童得來速醫院，包含台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、澄清綜合醫院中港分院、台中慈濟醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區、大甲院區等。

另外，家中的小孩如果有發燒、呼吸道症狀，家長可先透過居家快篩，如果快篩陰性，家長可就近到全市130家兒童專科診所，看診領藥後回家休養。

盧秀燕表示，今天台中新增確診2517例，其中764位確診個案為接觸者發病，校園群聚佔136例，職場群聚佔172例，家庭朋友群聚佔456例，其餘持續調查中。盧秀燕也表示，如疫情持續延燒，全國不到10天就會累積超過40萬例，但全台灣執業醫事人員約僅34萬人，醫療量能已臨近緊繃，盼中央簡化相關行政流程，市府努力配合。