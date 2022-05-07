急診2護理師顧百人！工會宣告台大醫院「失守」　急發求救信號請命

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情以20%增幅成長，昨日單日就有3.6萬人確診。台大醫院企業工會指出，台大醫院也宣告「失守」，自5日起正在居家隔離、自主防疫與自主健康管理的醫療人員，都被要求「以篩代隔」，只要快篩陰性都必須回到醫院工作，最嚴重時急診2名護理師就得照顧100名病人。工會今（7）日向社會請願，呼籲政府儘速改變現有制度，否則醫護離職潮指日可待。

台大醫院企業工會在聲明中指出，台大醫院是台灣的醫療龍頭，人力相對較充足，過去幾週來「苦撐」面對疫情的爆衝，到了今天也由於太多醫護人員確診、醫療需求持續攀升，不得不召回正在居家隔離的同仁投入前線作戰。雖然醫院已採降載方式營運，仍不敵嚴峻疫情，且就算提前復工，能及時領到院方發放的快篩試劑就已經是幸運。

工會另指出，人力短缺是因為疫情爆發後，有同仁在職場、社區或家庭中被感染，另外就醫民眾攀升，也造成現場過度負荷，嚴重危及醫療品質。以台大醫院急診室來說，同一時間超過10名同仁確診，但來診量卻是平時的2倍以上；專責病房當中每名護理師照護病人量更是比去年疫情最嚴重時還要爆增2-3倍，且病情嚴重度有增無減。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疫情重創醫療體系，台大醫院企業工會向社會求救。（圖／台大醫院企業工會提供）

台大醫院工會轉述現場慘況，最嚴重時的台大急診，兩名護理師必須負擔100名病人的照顧事宜，包括檢體採集、抽血留尿、撰寫護理紀錄，此外還有各類無關醫療的工作，包含幫忙跑腿拿外送餐點、忍受病人等不到住院病床的不滿咆哮。專責病房護理師滴水未進、毫無休息照料呼吸器的確診患者及臥床長者已是家常便飯。

近期確診死亡病例越來越多，更有許多民眾傳出因為排隊時間過長延誤就醫，種種跡象導致醫病緊張升溫，許多來診患者一有不順其意就動輒情緒勒索，醫護人員萬分無奈，只能淚訴「染疫真的不是我們害的」。

醫護人員不滿強調，現行政策毫無拘束力也沒有將民眾導引到適當去處，讓民眾確診了以後還將病毒四散傳播，潛在危急的病人若「不會吵」就可能要等到天荒地老，就連救護車送進的危急個案都一路排到大馬路上不得其門而入，所謂降載、紓解急診壅塞根本只是口號。

對比部份輕症到急診嚷嚷，擔心自己領不到保險金的，醫護人員接觸確診者後等不及病毒檢查結果就得上工，確診以後甚至可能無處可去，工會透露，近幾日業界瘋傳，護理師得知確診以後反而大喜過望，同事紛紛留言道賀，因為終於有合法理由遠離如地獄一般的工作環境。若政府再不正視與改變現有制度，立即出現的離職潮指日可待。