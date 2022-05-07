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疫情下衝一波！花蓮參加蔬食文化節　推廣東台灣綠色有機魅力

▲▼花蓮14家在地農特產、4家綠色餐廳特色餐點參與「國際蔬食文化節」，推廣來自東台灣的蔬食好物。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮14家在地農特產、4家綠色餐廳特色餐點參與「國際蔬食文化節」，推廣來自東台灣的蔬食好物。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為展現「慢、精品」生活DNA，攜手14家在地農特產、4家綠色餐廳特色餐點參與「2022國際蔬食文化節」，5／6-5／9於台北世貿一館熱鬧開展，推廣來自東台灣的蔬食好物。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯致詞表示，花蓮有著乾淨的自然生態 環境，永續是花蓮政策發展的核心，有機則是對環境友善的具體落實，花蓮在各項推動的工作中都致力融入聯合國永續發展的17項指標，以打造綠能、永續 發展的花蓮縣，因此，特別邀請花蓮在地小農、農場及生態酒店、餐廳共同參 加，希望讓世界看到花蓮對綠能環保愛地球的理念，一同為永續花蓮盡一份心力。

開幕當天除有活力四射的花蓮吉祥物紅面鴨舞蹈表演外，現場也邀請網紅名廚廣宏一，以花蓮在地當季食材，百合、山苦瓜、山蘇，現場示範製作特色 料理。

活動期間除展售花蓮縣在地農特產品外，每日定時均安排精采活動，有花蓮吉祥物紅面鴨每日舞台活動、東華大學原⺠院學生會Ptasan不打散表演外、 還有「花蓮在地物產知識的有獎問答」，「綠色廚房限定料理產地餐桌」教你輕鬆在家也能做的料理示範，超值超優惠的限量「神秘驚喜價起標拍賣競標 會」，還有自活動期間花蓮館全館消費滿500元贈送滿額禮贈品等，好康又好玩。

▲▼花蓮14家在地農特產、4家綠色餐廳特色餐點參與「國際蔬食文化節」，推廣來自東台灣的蔬食好物。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處處長陳淑雯進一步說明，花蓮蔬食物產的原點，是來自是花蓮獨特， 自然美麗天賦的山與海，本次展覽也希望帶給無法隨時造訪花蓮的⺠眾，透過在地蔬食、純淨乾淨的農產品，體驗永續花蓮、有機花蓮、智慧花蓮的城市 魅力。

此波疫情也讓大家更體會身體健康的重要性，展場呈現花蓮特有純淨的自然山海意象，將產地到餐桌，美食物產從花蓮在地出產，每日邀請不同花蓮在地品牌，公主咖啡、秧悅美地度假酒店及禾亮家香草限定料理分 享，希望加深強調低碳飲食「吃在地、食當地」的永續養生概念，透過花蓮縣精選的合作攤商讓大家吃得安心，品味花蓮純淨無汙染的自然。

陳淑雯期望大家除了在蔬食展的花蓮主題館上購買本次針對展覽所推出的優惠商品外，也可以透過線上展館連結進行參展商家認識及網路訂購，趁這一波優惠通通寄到家，防疫之餘也可以好好慰勞自己，好好享受花蓮自然的特色產品。

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