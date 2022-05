「是WHO需要台灣！」　義大利重量級議員：不解台灣因政治被排除

▲義大利重量級國會議員跟我駐義大利代表一同許願,力挺台灣加入世界衛生組織。(圖/駐義大利代表處)



記者陶本和/台北報導

駐義代表處代表李新穎近來邀請義大利國會政要與僑領首次齊聚羅馬許願池前,挺台灣參與5月底登場的世界衛生大會;而與會議員更力挺,世衛組織需要台灣,排除台灣的經驗和技術令人無法理解。

李新穎近日與重量級國會友台協會主席Lucio Malan參議員、兩位副主席Marco Di Maio眾議員、Alessandro Pagano眾議員、王美紅僑務顧問、羅馬中文學校湯美快校長、羅馬台灣同鄉會羅容珍會長等人,一同到知名特雷維噴泉(Trevi Fountain)前許願。

大家一起高喊「「Salute per tutti, Taiwan può aiutare」(Health for all, Taiwan can help!),期盼台灣可以重返世界衛生組織(WHO)及參與世界衛生大會(WHA)。

李新穎表示,很高興能結合義大利國會及台灣民間力量,一同在羅馬許願池倡議台灣參與WHA,就像去年G20羅馬峰會,各國元首齊聚在此投擲硬幣許願一樣,非常具有代表性。

Malan參議員表示,WHO應照顧全球人民健康福祉,台灣不該被排除在外,台灣因應疫情表現傑出,是世界的典範,又是重要的經濟體,所以不是台灣需要加入WHO,是義大利等其他國家需要台灣加入WHO。

Di Maio眾議員表示,台灣在疫情初期向世界伸出援手,幫助超過80個國家,現在烏俄戰爭之際,台灣也選擇站在民主國家的一邊,極力協助烏克蘭,西方國家應相挺台灣加入WHO,以保全球人類健康福祉。

Pagano眾議員則認為,台灣醫療先進,能為全球醫衛做出貢獻,無法相信、也無法認同台灣因為政治因素被排除在WHO的門外。

我駐義大利代表處表示,選在特雷維噴泉前向全球展現台灣參與國際醫衛合作、為世界醫療貢獻不變的決心,呼籲WHO拒絶不當政治干擾,中華人民共和國無權代表台灣,唯有台灣民選政府,才能代表台灣、守護自己2350萬人民的健康。