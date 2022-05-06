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獨／台灣精品代購團義大利遭破窗洗劫　一整車愛瑪仕、香奈兒全沒

記者黃宥寧／綜合報導

台人在義大利遭劫！從事精品代購的瑄小姐向《東森新媒體ETtoday》指出，代購團隊前往義大利購買精品，豈料，轎車竟遭歹徒砸，車上價值3百多萬的精品全遭竊。團隊著急跑向當地警察局報案，折騰了5小時才終於拿到報案單，期間聯繫台灣駐義大利領事館，卻僅得到「會追蹤案件進度」讓求助無門的她們，僅能空手返台。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲從事精品代購的瑄小姐飛往義大利，卻遭小偷破窗將車上價值11萬歐元（約台幣344萬3291元）的精品全偷走。（圖／瑄小姐提供）

瑄小姐受訪指出，4月24日團隊抵達佛羅倫斯，陸續幫客人購買指定的精品，5月3日她們從威尼斯返回米蘭時，想說先去買些食物帶回飯店吃，但她們想到義大利治安並不是很好，於是找了收費停車場，確保安全，豈料20分鐘返回停車場，竟看到車窗遭擊碎，車上3大行李箱及價值11萬歐元（約新台幣344萬）精品全消失。

▼300多萬精品全遭偷。（圖／瑄小姐提供）

▲▼ 金門精品團被劫 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

令瑄小姐感到最錯愕的是，停車場離警察局僅3分鐘路程而已，沒想到小偷竟如此大膽。正當她們想說，停車場有監視器，也立刻拿起手機準備報案，豈料，警察局告訴她們得親自報案，於是她們快步走到警察局，沒想到竟是滿滿排隊人潮，一等就是3個小時。

期間她們撥打電話給台灣駐義大利領事館請求協助，但對方也僅是口頭慰問，並表示「你們先報案，等回台灣會持續追蹤。」瑄小姐與團隊望穿秋水地盼等了4個小時，終於輪到她們進去報案，沒想到警察僅拿一張報案單，她們自行填寫事發經過，蓋完章後請她們離開。

離開警察局前，她們想到行李箱裡有筆電及手機，立刻拿手機打開「尋找定位」發現定位正在附近移動，她們收起失落立刻跑進去警局拿給警察看，卻得到警察冷漠回「我們沒辦法處理」。

▼歹徒將車窗擊破，價值300多萬台幣精品全遭竊。（圖／瑄小姐提供）

▲▼ 金門精品團被劫 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

萬念俱灰的瑄小姐跨國向《東森新媒體ETtoday》失望表示，心真的很痛，這幾天腦袋一片空白，也耗盡所有精力，警察、外交回應打擊她們的努力，光錢財損失不說，感覺努力購買到精品都白費力氣，甚至也相當對不起客人，但她們不會逃避也不會難過，回台灣後會立刻整理好名單、明細，把遭竊的商品全額退款給客人。

▼價值300多萬台幣精品在米蘭全遭竊。（圖／瑄小姐提供）

▲▼ 金門精品團被劫 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

最後她表示，或許這些300多萬精品（Hermes Picotin、Chanel流浪包、Hermes Mini Bolide等）都拿不回來了，但很希望日後開放觀光後，看到這篇文章的大家，一定要特別注意自身安全，一定要隨時保持警惕，她們不會因此否定各個國家的好，只是因為某些人而受傷、而損失。
 

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