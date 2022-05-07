「幼兒園裝沒事」害全家染疫　媽虛弱戴氧氣罩！網轟別人孩死不完

▲一家四口確診，媽媽病況變嚴重，趕緊叫救護車。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「心好寒！」一名媽媽虛弱躺在病床上，並戴著呼吸器寫下，兒子同學確診，幼兒園卻裝沒事，繼續讓師生上課，如今害得原PO一家四口中鏢，陸續也有多名家長確診，然而幼兒園依舊神隱，氣得原PO爆料公審。文章引發眾怒，有網友狂罵「無法接受此幼兒園的做法！標準別人的小孩死不完！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》怒訴，看著同區域的幼兒園有確診案例，即使只有一例，也是全校停課清消，但反觀兒子的幼兒園卻是罔顧人命，「第一時間不是停課清消，而是假裝沒這回事，外加隱匿確診者前一天有到校。」

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原PO繼續說道，兒子同班同學確診後隔天，全校師生在未任何清消的狀態下繼續上班上課，如今害得原PO一家跟著染疫，「其他家庭確診病例也越來越多，校方完全神隱...隻字未提，心好寒。」

殊不知，本週四（5日）原PO一早病況變嚴重，趕緊叫救護車前往治療，直到晚上身體才好轉。最讓原PO放心不下的，就是兩個寶貝，「（我）只能一個人上救護車到醫院，我老公我兩個小孩都確診，老公得留在家照顧兩個小孩！」

對此，原PO貼出自己帶著躺在病床上，並戴著呼吸器面罩怒討公道，「這社會是不是沒有公義，權勢大的人是不是都可以一手遮天...」「我一直相信正義不是不到，只會遲到...求助官員求助市府信箱，卻依舊石沈大海！」

文章引發千人幫高調公審，「覺得園方真的太誇張了，需罰」、「只能說...自私的人真的很多」、「繼續上課，就是會有這種狀況，停課就是會被抗議，為什麼要停課，小孩誰照顧，不用上班了嗎」、「早日康復～隱匿真的很夭壽」、「身為家長真的無法接受此幼兒園的做法！標準別人的小孩死不完」。

▼網友也怒了。（圖／翻攝爆怨公社）

