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蕭煌奇桃園演唱會　鄭文燦曝：20年前被「蔡主席」發掘

▲蕭煌奇桃園《前事金聲》演唱會。（圖／記者楊淑媛攝）　

▲20年前，發掘蕭煌奇的蔡阿南(右一)和黃勝義(左一)先生。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

視障歌手也是金曲歌王蕭煌奇5日晚間於桃園展演中心舉辦《前事金聲20愛你》演唱會，在台下全程聆聽演唱會的市長鄭文燦表示，20年前，蕭煌奇和當年的「五眼樂團」團長朱萬花，被桃園遠東獅子會會長蔡阿南發掘，開始巡迴桃園的各地校園和監所，不少人聽到蕭煌奇感人的歌聲，產生對生命的肯定及尊重，並啟發許多人的夢想。

▲蕭煌奇桃園《前事金聲》演唱會。（圖／記者楊淑媛攝）　

▲市長鄭文燦(後排左三)給演出的全方位樂團、夢想者聯盟鼓勵。（圖／記者楊淑媛攝）

鄭市長說，如今經過20年，蕭煌奇回到桃園，這是尋根之旅也是回到初衷，所以叫做《前事金聲20愛你》，雖然在疫情蔓延期間，但還是有很多的市民來這邊為他加油，希望蕭煌奇的歌聲，能夠不斷的鼓勵更多的身心障礙的朋友們。

▲蕭煌奇桃園《前事金聲》演唱會。（圖／記者楊淑媛攝）　

《前事金聲20愛你》在疫情期間如期開唱，蕭煌奇感恩道謝20年來，持續幫助視障樂團的桃園遠東獅子會前會長、也是視障朋友心中「永遠的蔡主席-蔡阿南」，除了在壓軸獻唱《桃園-你是我的眼》並表示，希望用桃園人的精神，大家帶給他的愛與關懷，從桃園開始唱遍全台灣，並將舞台分享給以視障人士為主要成員的全方位樂團、夢想者聯盟，讓視障和身障的朋友們，感受到各界的愛心。20年前，發掘蕭煌奇的蔡阿南和黃勝義先生，5日也全程在台下聆聽。

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