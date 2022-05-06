以前要「先審批才能懷孕」　廣東實施生育新規：生完登記即可

▲廣東發生育新規定。（示意圖／pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省生育政策有重大改變，《廣東省衛生健康委生育登記管理辦法》於本周日（1日）起實施，昨日（5日）廣東省衛生健康委權威解讀時指，《辦法》明確列明生育子女無須再審批，實行全口徑生育登記制度，並在登記流程、辦理材料和辦理時限等方面更加優化及方便民眾。

2016年實施的《廣東省衛生和計劃生育委員會關於生育登記和再生育審批的暫行管理辦法》，規定再生育者必須先審批再懷孕。2021年則更新為《廣東省衛生健康委員會關於生育登記和再生育審批的管理辦法》，規定擬再生育子女的夫妻應辦理再生育審批手續，經審批後生育。

據《羊城晚報》報導，廣東衛健委指出，5月1日起，《廣東省衛生健康委生育登記管理辦法》實施，實行「全口徑登記制度」，該《辦法》將「生育登記證明」更改為「生育登記憑證」，並確定「生育登記憑證是辦理機構為登記人辦理生育登記時出具的憑證，不作為相關生育行為是否符合《條例》的依據」。

報導指出，這強調了生育登記的中立性和客觀性，「僅作為人口監測的工作手段，而不再成為制約群眾生育的工具」。

新的《辦法》還取消了審批規定，此前在「三孩政策」實施前，符合原《廣東省人口與計畫生育條例》規定的再生育條件的民眾，也需要經過審批後才能生育。新規實施後，徹底改變了之前的生育登記和再生育審批管理模式，對所有生育行為統一施行登記服務。且不管是三孩以內還是三孩以上，不限是否具有廣東當地戶籍，均可以辦理生育登記。

此前，據《第一財經》統計，大陸有26省市發布2021年出生人口相關數據。其中，廣東連續多年坐穩第一生育大省位置。與此同時，有10省人口出現自然負增長。資料顯示，廣東2021年出生人口為118.31萬人，在各省中遙遙領先，比第二名的河南多了39.01萬人。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞分析，廣東的人口出生率較高，出生人口多，一個原因是廣東流入人口是各省最多的，由於流入人口以青壯年為主，處於生育年齡段的比重很大，所以出生人口多。同時也跟當地受傳統宗族文化影響，生育文化較濃、生育意願相對較高有關。