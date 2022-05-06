今年本土累積破20萬！羅一鈞公布中重症分析「這年齡層最多」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年國內確診本土病例已經超過20萬例，當中537人屬於重症，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞公布個案分析，中重症約有半數屬於70多歲與80多歲年齡層，但從重症發生率來看，90歲以上族群最多，80多歲的重症率略降，但後續還需進一步觀察。

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▲指揮中心5/6公布本土病例累計206134例之分析。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞說明，上週國內累積6萬多例本土個案，本週再新增14萬例本土，年齡層分部和先前差不多，以20歲到50歲最多，至於未滿10歲小朋友占11.7%。

中重症個案目前累積537案，羅一鈞指出，大概有一半是70多歲與80多歲，長者族群仍然是中重症主要年齡層，從中重症發生率來看，90多歲501名個案當中有80人，占16%為最高，其次是80多歲年齡層的6.79％。值得注意的是，80多歲年齡層上週原本是9.27%，已經略有下降，但後續還是要持續觀察，特別是中重症會在住院比較久之後才出現。

羅一鈞提醒，中重症率及致死率隨年齡層增加升高，長者要特別注意，做好打疫苗、戴口罩等預防措施。