強制自動更新好煩人　Windows四步驟暫停系統更新

▲自動更新其實可以透過內建設定暫停。（圖／取自windowscentral）

記者陳俐穎／綜合報導

許多人在使用電腦時都會遇到自動更新，而若是累積太久沒有更新，Windows有時會自動開始更新，系統會自己關閉使用中的應用程式，讓用戶十分困擾。而Windows 在設定中也有三種可以關閉自動更新的方式，避免中斷使用。

▲Windows內建暫停自動更新。（圖／取自windowscentral）

「暫停」系統更新

首先因為系統更新可能包含特定重要修補漏洞或新功能，所以可以不用完全禁用，應該只暫停下載 Windows 更新。首先在「設定」中，找到「更新和安全性」，點選「Windows Update」，之後點選「進階」，就可以停止下載更新檔35天。

「永久停止」系統更新

而若是真的完全不想接受更新，可以點選「開始」按鍵，搜索「gpedit.msc」並單擊頂部結果以啟動「本機群組原則編輯器」，導航到此路徑Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update，雙擊右側的「配置自動更新策略」，將選項改為停用，就可以完全停止更新。

不過需要注意的是，目前家用版並不支援「gpedit.msc」指令，不過電腦中其實是有保留此功能，可以透過一些外掛方式叫出此指令。