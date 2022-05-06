男狂加「霸王油」加油站這次不忍了！　租車到期打死不還繼續開

▲男子加油加滿後，故意提供無法過卡的信用卡付款，擺明了要加霸王油。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市一名38歲的黃姓男子到加油站加油，故意拿無法過卡的信用卡造成無法付款，而且身上也沒有帶現金，員工趕緊報警處理。警方到場發現該男子已有多次加霸王油紀錄，就連租來的車子也是侵占來的，當場依詐欺及侵占罪案將黃男逮捕偵辦。

林園分局昭明派出所4月28日接獲加油站員工報案，指一名男子加油加滿後，故意提供無法過卡的信用卡，而且也無意以現金或其他方式付款，擺明了要加霸王油，員警獲報立即到場處理。

▲男子在全林園加霸王油加了很多次，已有其他加油站受害，早已列入各加油站黑名單。（圖／記者賴文萱翻攝）

經了解，38歲的黃姓男子，居無定所，以車為家，因帳戶遭凍結，信用卡及金融卡都無法使用，卻故意拿信用卡加油，交易失敗後向員工表示身上沒現金，可以留資料，隔天再付清。加油站員工氣得表示，該男子在全林園加霸王油加了很多次，已有其他加油站受害，早已列入各加油站黑名單。

▲黃男所租賃的小客車，承租逾期故意未返還，遭租賃公司提告侵占。（圖／記者賴文萱翻攝）

當天黃男故技重施，所幸加油站員工機警，立即報警處理，警方另外還發現黃男所租賃的小客車，承租逾期故意未返還，遭租賃公司提告侵占，警方訊後依詐欺及侵占罪移送偵辦。至於車子則交由租賃公司領回。

林園分局提醒民眾，加霸王油會觸及刑法第三百三十九條詐欺取財罪，千萬不要抱著僥倖的心態佔他人便宜，只為了一時的小利益，這種行為不僅會讓商家受到損失，更會讓自己因此而吃上官司。