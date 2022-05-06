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藏家選畫透露市場新氣象！邱佩琳個展開幕　以畫作傳承善的循環

記者林育綾／台北報導
攝影／湯興漢、吳杰澄

在繁忙事業之餘堅持投入繪畫，《東森新媒體ETtoday》執行董事邱佩琳習畫四年，將於5月7日舉辦個人首度畫展「悅己·時空對話」。此次繪畫售出所得將全數用於公益，幫助弱勢孩童學習；難得的是，在畫展正式開幕前，已經有許多企業家熱情響應，買下她的畫作收藏，為慈善共襄盛舉，讓她非常感動，也從中看見繪畫市場的嶄新可能性。

▲▼東森集團執行董事邱佩琳「悅已-時空對話」個展場佈。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱佩琳個展「悅已・時空對話」，所得將作為公益，幫助弱勢孩童學習。（圖／記者湯興漢攝）

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「悅己·時空對話」籌備兩年，展出邱佩琳投入繪畫三年多以來近40幅畫作，她回想剛開始學畫時，從沒想過有一天會舉辦個展，如今這場畫展，不只是她展現個人努力成果的里程碑，也是感念在天上的父親、恩師章德民的教導，交出一張不負所望的成績單；更以此傳承助人精神，將作品所得全數捐給「台灣原聲教育協會」、「邱創煥文教基金會」，作為弱勢偏鄉孩童的獎助學金。

▲▼東森集團執行董事邱佩琳「悅已-時空對話」個展場佈。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼邱佩琳個展「悅已-時空對話」場佈過程，在此次籌備展覽的過程中，她感動受到許多人的幫助。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森集團執行董事邱佩琳「悅已-時空對話」個展場佈。（圖／記者湯興漢攝）

邱佩琳提到，在籌備這場展覽的過程中，受到許多人的幫助，藉此更清楚知道，從前對人好，人們也會反饋，更堅定她要傳承父親生前樂於助人的精神，成為別人生命中的貴人，形成「善的循環」。因此，她決定透過個展投入公益，而在展覽開幕前，很多畫作已經被指定收藏，許多企業家共襄盛舉，讓她開心表示，「在這時期有這麼好朋友願意響應，這是我最大的感動！」

▲▼東森集團執行董事邱佩琳「悅已-時空對話」個展場佈。（圖／記者湯興漢攝）

▲展覽開幕前，很多畫作已經被指定收藏，企業家們的共襄盛舉讓她十分感動。（圖／記者湯興漢攝）

觀察這次企業家和親朋好友們挑選收藏的畫，她也有不同的發現。邱佩琳說，她以唐代陶俑作為創作靈感的「胖美人」系列，大受好評，尤其是笑臉迎人、討喜模樣、明亮系的人物，獲得最多人喜愛；而她自己認為技巧更成熟的畫作，反而不一定有人挑選。還有畫友向她透露，看了她的畫冊，無論是人物、風景，都讓人心生愉悅，「最後是笑著闔上畫冊的。」

▲▼東森集團執行董事邱佩琳「悅已-時空對話」個展場佈。（圖／記者湯興漢攝）

▲畫友向樣她表示，看了她的畫冊心生愉悅，最後是笑著闔上畫冊。（圖／記者湯興漢攝）

她發覺，每個人個性不一樣，工作型態不一樣，對於選畫的標準也不盡相同；過去大家以為要畫得很專業、很有技巧才是好畫，其實不盡然，尤其在疫情期間，每個人都面臨很大的壓力，希望回到家能看見一幅讓心情自在的畫，「當你畫得很可愛、很療癒、很健康、很開朗，這樣的畫大家看到了反而很喜歡。」

邱佩琳經常謙虛表示，自己只是一個很喜歡畫畫，也很努力的人，還稱不上藝術家，畫得比她好的大有人在。不過經過這次畫展，她也更具信心，「原來任何人經過努力，都有機會畫得好，只要畫出心裡的感受，都有機會被市場接受。」

▲▼東森集團執行董事邱佩琳「悅已-時空對話」個展場佈。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱佩琳認為，畫畫市場已經不如從前所想，如何瞭解市場動態、人們的心理，並學習行銷自我非常重要。（圖／記者湯興漢攝）

邱佩琳認為，畫畫市場已經不如從前所想，如何行銷自我也非常重要，除了應該更了解市場的動態，也要更理解人們的心理。她因為有兩幅畫作曾經得獎，在加入兩個畫會後，經常有機會四處看展覽，同時也觀察他們如何宣傳。她感觸，「大家都畫得非常好，可是如果沒有適當的機會帶領，或是沒有很好的行銷方式，這些畫家可能走不出台灣的市場。」

因此在這次個人畫展過後，她給自己一個很大的期許，「有沒有可能讓這些更優秀的畫家，或有心從事畫的人，在台灣可以更被人看見，然後因為被看見，而能夠站上國際舞台，這都是我希望幫助他們的。」

▲▼東森集團執行董事邱佩琳「悅已-時空對話」個展場佈。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱佩琳習畫4年，交出成績不負眾望的成績單，在個展「悅已-時空對話」呈現。（圖／記者湯興漢攝）

這次展覽為了不讓朋友破費送花籃，特別挑選兩幅私心偏愛的胖妞妞畫作，製作成有獨特性和實用的限量悠遊卡，提供親友認購做公益，也印製精美畫冊供收藏；還將畫作設計成口罩，作為貼心且落實生活美感的贈品。

邱佩琳個展「悅己 ‧ 時空對話」將於5月7日～28日在國泰世華藝術中心展出，邀請大眾一同參與美的饗宴，也期待有更多人為公益共襄盛舉。

▲▼東森集團執行董事邱佩琳「悅已-時空對話」個展場佈。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱佩琳個展「悅已・時空對話」集結三年多來的油畫創作，她也期待有更多人賞識作品，響應公益。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森集團執行董事邱佩琳「悅已-時空對話」個展場佈。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱佩琳還特別將畫作設計成口罩，作為貼心且落實生活美感的贈品，送給支持的朋友們。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森集團執行董事邱佩琳「悅已-時空對話」個展場佈。（圖／記者湯興漢攝）

▲邱佩琳個展「悅己 ‧ 時空對話」將於5月7日～28日在國泰世華藝術中心展出。

邱佩琳個展── 「悅己 ‧ 時空對話」
地點：國泰世華藝術中心
地址：台北市信義區信義路五段108號B1
日期：2022年5月7日∼5月28日
時間：周一至周六 10:00∼18:00

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