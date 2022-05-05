高雄男到停車場偷觸媒轉換器　「切割聲太大」巡邏警聽到了

▲戴姓男子因缺錢花用，利用晚上到停車場偷汽車的觸媒轉換器，不料卻切割聲太大引來警方注意，當場將他逮捕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名戴姓男子（33歲）2日晚間到停車場竊取汽車的觸媒轉換器，因切割時的聲音過大，引起巡邏員警注意，遭警方當場逮捕，訊後依竊盜罪移送偵辦。

鳳山分局成功所員警於02日執行巡邏勤務時，於22時許行經鳳山區國泰路一段時，聽見停車場內傳出陣陣砂輪機切割聲，引起警方注意，立刻上前查看，發現戴嫌正手持砂輪機切割被汽車上觸媒轉換器，當場查扣觸媒轉換器1個，及作案工具（工具袋、頭燈、活動板手、千斤頂、軍刀鋸、鋸片、砂輪機、砂輪片及手機2支）1批，另外還在戴男車上查獲3個觸媒轉換器及砂輪機1組。

戴男向警方坦承，他因缺錢花用，所以才會鋌而走險犯案，為了怕被人發現，他專挑路旁未懸掛車牌或長時間未使用之車輛下手，且已經在鳳山、大寮等地區犯案3起得手，而作案方式則是用千斤頂將車輛撐起後爬進車底，再用砂輪機將觸媒轉換器切割下，將得手的觸媒轉換器以5000元轉賣給中古車行。

警方訊後，全案依竊盜罪嫌移請高雄地檢署偵辦，同時將擴大追查收受、銷贓的不法中古車行。