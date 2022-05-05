哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

▲NCC公布台灣5大電信業者網速的「區間」表現。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳珍儀／綜合報導

NCC（通傳會）與財團法人電信技術中心（TTC）合作研究，公布5家行動寬頻業者110年4G行動上網速率量測結果，全國4G定點量測平均下載速率提升到122.53Mbps，較前期109年度量測結果119Mbps提升2.96%；各縣市4G移動量測平均下載速率則介於48.73Mbps~75.16Mbps。此外，報告也顯示5大電信業者網速的「區間」表現。

根據資料數據，NCC公布台灣5大電信業者網速的「區間」表現。其中中華電信在定點時，200Mbps以上網速的樣本比例達到 35.76%，亦是用戶最可能體驗到的網速，超過100Mbps網速的比例也約為70.98%（中華電信4G用戶約有7成機率能體驗到100M 以上的下載速率），是下載速率最快的業者。

▲NCC（通傳會）公布5家行動寬頻業者110年4G行動上網速率量測結果。（圖／翻攝自財團法人電信技術中心報告）

下載速率居次的業者則是遠傳電信，綜合各網速區間比較，用戶的網速最常體會的網速在51~100Mbps之間，比例為25.34%，其次是100~150Mbps，為21.13%，100~150Mbps和151 ~200Mbps網速樣本比例共為36.93%；200Mbps以上則約18.76%。超過100Mbps網速的比例也約為55.69%（意味遠傳電信4G用戶，約有5成5機率能體驗到100M以上的下載速率）。

台灣大哥大位居第三，綜合比較用戶的網速最常體會的網速同樣在51~100Mbps之間，比例為32.86%，其次是101~150Mbps，為27.27%，101~150Mbps和151 ~200Mbps網速樣本比例共為42.08%；200Mbps以上則約6.98%。超過100Mbps網速的比例也約為49.06%（意味台灣大哥大4G用戶，約有近5成機率能體驗到100M以上的下載速率）。

相較於三大電信，台灣之星和亞太電信落差較大。亞太電信部分，最常量測到的網速為25Mbps以下的，有55.8%機率，200Mbps以上為0%；台灣之星則有34.59%機率不到25Mbps，200Mbps以上為0.01%。若同樣以100Mbps 以上的網速做比較，亞太電信為1.07%，台灣之星則僅8.25%。