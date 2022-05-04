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女兒許願想吃沙西米　媽端出「類生魚片」網友一見全笑噴

▲▼網友PO出各種「類生魚片」及「類握壽司」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲有女網友想吃生魚片，結果媽媽端出「類生魚片」笑噴不少網友。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者隋昊志／綜合報導

許多台灣人愛吃生魚片，從平價熱炒到迴轉壽司，甚至是高檔吃到飽或日本料理，生魚片都是菜單上必備菜色。一名女網友日前在家中突然想吃生魚片，便向媽媽開口許願，沒想到竟然端出一盤「類生魚片」，讓不少網友看到後都笑噴。

一名女網友在臉書社團「爆笑公社2」PO文表示，自己跟媽媽說想吃生魚片，並分享兩張照片，只見原PO母親認真擺盤，不但削好白蘿蔔絲吸收水份保鮮，還有鮮嫩的綠葉裝飾，一旁也已準備好醬油跟哇沙米沾醬，「生魚片」的近照還可見到「油花」分布相當均勻。

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▲▼網友PO出各種「類生魚片」及「類握壽司」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼網友PO出各種「類生魚片」及「類握壽司」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼網友PO出各種「類生魚片」及「類握壽司」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

但其實仔細一看，這盤「生魚片」其實是西瓜切片，照片被分享到「爆料公社」後，短短1天就獲得1.4萬個讚。不少網友紛紛留言「媽媽是真正的分子料理大師」、「媽媽太有才了」、「好有創意」、「咖蹦脆的生魚片」、「媽媽是萬能的，怎樣都能滿足你的類生魚片」、「油花分佈的不錯」、「這批生魚片有點脆」、「這生魚片有瓜味，油脂分布也很均勻」、「油脂分佈的很均勻，肉也很鮮紅，新鮮」、「看完這篇我都不知道哪個是西瓜 哪個是生魚片了」。

▲▼網友PO出各種「類生魚片」及「類握壽司」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼網友PO出各種「類生魚片」及「類握壽司」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼網友PO出各種「類生魚片」及「類握壽司」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

另外，還有不少人分享自己手邊各種的「類握壽司」照片，甚至還有人把真生魚片說成是「類西瓜」，各種各樣的創意笑噴不少網友。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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