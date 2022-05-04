桃園輔導公寓大廈公安申報　修繕補助全國最高

▲盧維屏局長提出「桃園公寓大廈加強公安管理執行方案」專題報告。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府副秘書長兼都發局長盧維屏4日於市政會議，提出「桃園公寓大廈加強公安管理執行方案」專題報告表示，建築物公共安全檢查共計包括八類建築物，其中以「商業」、「工廠」及「住宿」三類為大宗。去（2021）年桃園商業類建築公安申報率達100%；工廠類公安申報率達91%；住宅類（16層以上）公安申報率則為85%，總體而言，桃園全市公安申報率由2015年72%提升至目前96%。

此外，《桃園市公寓大廈輔導管理自治條例》目前正由市府法規委員會審議中，未來通過後市府可依法進行檢查，拒檢或逾期拒不成立管委會亦有相關罰則。盧局長說明，2022年「桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助計畫」經費，其中一半將保留弱勢、老舊公寓申請使用。目前全市已設置管委會的老舊大樓，均已全數通知可補助公安修繕；都發局也輔導6件原本無管委會的老舊大樓成立管委會，並協助完成公安檢查及施工估價，預計5月底前可完成安全梯及防火門改善作業。

市長鄭文燦於聽取都發局「桃園公寓大廈加強公安管理執行方案」專題報告後表示，去年底都發局提出「公安三環」方案，包含：分階段推動公安申報、修訂「桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助計畫」，以及研訂《桃園市公寓大廈輔導管理自治條例》；今（2022）年亦編列「桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助計畫」經費共計4,688萬元，補助經費為全國最高，期盼透過分期分類輔導公寓大廈改善公安缺失、提供修繕補助，並立法輔導公寓大廈成立管委會，循序漸進提升社區公共安全。

鄭市長談到，在「推動公安申報」方面，都發局將分階段針對全市樓高8至15層的住宅大樓推動公安申報，明（2023）年第一季起，將從樓高12至15層的住宅大樓優先實施，二年後繼續推動樓高為8至11層的住宅大樓；在「提供修繕補助」方面，今年都發局修訂「桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助計畫」，提高改善公安項目的補助額度，並由建管處主動針對無管委會的老舊大樓進行安檢，並提供改善缺失的補助經費；此外，目前市府正研訂《桃園市公寓大廈輔導管理自治條例》，通過後將分期分類輔導公寓大廈成立管委會，讓社區邁開良善管理的第一步。