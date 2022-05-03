銀車8個月沒動「停到輪胎扁了」　他見1物驚呆：停車費破5萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名網友因為每天都要進出左營高鐵站，意外發現停車場4樓有一輛銀色小轎車已經停了整整8個月，後輪甚至都「消風」了，但車牌還在，讓他忍不住驚呼，「停車費應該超過5萬了吧？」文章公開後也引發網友熱議，有人調侃，就算把車賣了可能還付不起停車費；也有人猜測，這應該是月租車位，車主或許不在台灣。

▲這輛銀色小轎車幾乎「定居」在停車場內。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO在臉書「爆料公社二社」2日的文章中提到，因為每天都會進出左營高鐵站，無意間發現一輛停在4樓角落的銀色小轎車，竟然整整8個月都沒有動過，「這部車應該會創下台灣停車歷史最高收費紀錄，因為它仍掛牌，停車費應該超過5萬了吧？」

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文章公開之後，掀起超過2000名網友留言熱議，大家紛紛猜測原因，「可能出國了吧」、「贓車」、「輪胎都扁了，我覺得可能要請站方人員問一下」、「車主人還在嗎」；也有人半開玩笑表示，「說不定是地主的」、「發現停車費比車本身高不少，所以果斷放棄嗎」、「車殘值都沒有8萬了」。

對此，原PO在留言區回應，自己也是想不出答案，畢竟如果是贓車，車子還掛有車牌，現場也有定期巡邏，警方應該一查就知道。不過，很快就有網友給出合理的推測，「之前在某停車場，有遇過停好幾年的車，經過停車場管理員解釋才知道，那是月租車位，車主不在台灣，但月租費有定期繳納，所以是合法的」。

還有另一名網友分享經驗並表示，老婆上個月在停車場不小心撞到另一輛車，警察通知車主到場時，發現該車已經停牌，但車牌還掛著，後來車主來了，才跟警察說是因為年紀大、身體不好，無法開車，就乾脆停牌了，只是不知道為何沒有按照法律程序繳回車牌，「警察知道後也沒有強制或當場拔牌。」