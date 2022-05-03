　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

銀車8個月沒動「停到輪胎扁了」　他見1物驚呆：停車費破5萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名網友因為每天都要進出左營高鐵站，意外發現停車場4樓有一輛銀色小轎車已經停了整整8個月，後輪甚至都「消風」了，但車牌還在，讓他忍不住驚呼，「停車費應該超過5萬了吧？」文章公開後也引發網友熱議，有人調侃，就算把車賣了可能還付不起停車費；也有人猜測，這應該是月租車位，車主或許不在台灣。

網友發現一輛銀色小轎車停了8個月都沒動，意外掀起討論。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲這輛銀色小轎車幾乎「定居」在停車場內。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

原PO在臉書「爆料公社二社」2日的文章中提到，因為每天都會進出左營高鐵站，無意間發現一輛停在4樓角落的銀色小轎車，竟然整整8個月都沒有動過，「這部車應該會創下台灣停車歷史最高收費紀錄，因為它仍掛牌，停車費應該超過5萬了吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後，掀起超過2000名網友留言熱議，大家紛紛猜測原因，「可能出國了吧」、「贓車」、「輪胎都扁了，我覺得可能要請站方人員問一下」、「車主人還在嗎」；也有人半開玩笑表示，「說不定是地主的」、「發現停車費比車本身高不少，所以果斷放棄嗎」、「車殘值都沒有8萬了」。

對此，原PO在留言區回應，自己也是想不出答案，畢竟如果是贓車，車子還掛有車牌，現場也有定期巡邏，警方應該一查就知道。不過，很快就有網友給出合理的推測，「之前在某停車場，有遇過停好幾年的車，經過停車場管理員解釋才知道，那是月租車位，車主不在台灣，但月租費有定期繳納，所以是合法的」。

還有另一名網友分享經驗並表示，老婆上個月在停車場不小心撞到另一輛車，警察通知車主到場時，發現該車已經停牌，但車牌還掛著，後來車主來了，才跟警察說是因為年紀大、身體不好，無法開車，就乾脆停牌了，只是不知道為何沒有按照法律程序繳回車牌，「警察知道後也沒有強制或當場拔牌。」

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
Lulu不忍了「這才是我真正樣貌」！　超胸真面目震撼曝
LIVE／今傳確診破2萬！快篩陽塞爆急診　1重症含恨亡
快訊／今本土飆破2萬例？　陳時中14:00說明
小心被罰30萬！「自主回報」5點注意　1招認詐騙
台中BMW酒駕害死女友！　爸媽淚：早勸她不要在一起
西門町大地主遭騙3.5億！　誤信假新藥
「馬雲被抓」登熱搜！　阿里巴巴股價瞬間崩跌
快訊／不准快篩「吃感冒藥就會好」　偵查隊長遭拔官
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

常見開胃菜驗出微塑膠！亞洲7國「小魚乾」都有　這國家最嚴重

打3劑BNT確診「吞口水像吞刀片」！他曝前3天症況：嗅覺也沒了

陳時中要醫院降載　醫無奈曝3難題：台灣還沒做好共存準備

急診突減7人力！醫護「只能上12hrs」窘迫嘆：自己也確診算了

打疫苗憂副作用、不打怕染疫　醫一席話開導！家長秒轉念

北醫2病房群聚！「12人確診」護理師、病患和陪病者都中鏢

雲林兒童打疫苗首日共50人接種　家長坦言很掙扎：有就先打

快訊／連假後今本土飆破2萬例？陳時中14:00說明

銀車8個月沒動「停到輪胎扁了」　他見1物驚呆：停車費破5萬

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

包尿布「一臉醞釀」被逼問　萌娃猛搖頭：沒有嗯嗯

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

常見開胃菜驗出微塑膠！亞洲7國「小魚乾」都有　這國家最嚴重

打3劑BNT確診「吞口水像吞刀片」！他曝前3天症況：嗅覺也沒了

陳時中要醫院降載　醫無奈曝3難題：台灣還沒做好共存準備

急診突減7人力！醫護「只能上12hrs」窘迫嘆：自己也確診算了

打疫苗憂副作用、不打怕染疫　醫一席話開導！家長秒轉念

北醫2病房群聚！「12人確診」護理師、病患和陪病者都中鏢

雲林兒童打疫苗首日共50人接種　家長坦言很掙扎：有就先打

快訊／連假後今本土飆破2萬例？陳時中14:00說明

銀車8個月沒動「停到輪胎扁了」　他見1物驚呆：停車費破5萬

台版特斯拉董座等9人涉嫌掏空　淳紳：接獲起訴書後再對外說明

高雄市政府帶領優質農產品走向全世界　海外拓銷輔導說明會開跑

離奇徵才文！「本人有拖欠薪水不良紀錄」　大咖男星錄取2條件超奇葩

「快篩陽性」別慌！　6大QA看懂下一步

說．流行／「帶著服裝與愛貓逃亡」　烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

林氏璧／疫情流行下掌握這六大原則　自主防疫很重要！

常見開胃菜驗出微塑膠！亞洲7國「小魚乾」都有　這國家最嚴重

搶匪深夜闖入家中　「孩子們正在睡覺」三寶媽連開2槍把人擊斃！

【廣編】新莊科達花園開賣4週售4成　攜手日本國土開發打造4～5字頭精品宅

快訊／外交部本部累積12人員確診　與吳釗燮沒接觸史

生活熱門新聞

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

1狀況快篩陰性也要急診PCR　醫揭原因

勸世男偷吃3P染性病　忍痛看女友嫁人

板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

未滿1歲女嬰發燒未篩　羅一鈞說明

要與病毒共存！名醫曝口罩解封時機

他做5個月揭「台積電多操」　1數據驚呆眾人

清涼妹街頭狂扭被神出！本尊回應了

不快篩不通報　醫：就是一個感冒

更多熱門

相關新聞

特斯拉充電扯出「超狂省錢法」　被網酸爆

特斯拉充電扯出「超狂省錢法」　被網酸爆

「台灣最美麗的風景！」一名女網友貼出照片狠酸，她去某購物商場時，撞見停車場超扯一幕，特斯拉車主為了己利，害需要超充的人不能充、慢充也少了一台。貼文曝光後，底下網友也傻眼直呼，「可憐啊！買電車沒錢充電」、「有錢買車卻要搶著充電」。

他確診被開除「老闆還提告」　超扯對話曝

他確診被開除「老闆還提告」　超扯對話曝

領帶騎士滑進店27秒買1包菸　女驚呆

領帶騎士滑進店27秒買1包菸　女驚呆

他教召5天「健康進去，出來確診」　怒批國防部隱匿

他教召5天「健康進去，出來確診」　怒批國防部隱匿

關鍵字：

爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

aespa遭男學生爽闖入：除了摸都做了

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

男星確診「遭同住女撕咬手指」！地上滿是血

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

更多

最夯影音

更多
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面