　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟公開第6輪對俄制裁草案　計畫年底前全面禁運俄國石油

▲▼歐盟、俄羅斯、石油禁運。（圖／路透）

▲ 歐盟計畫年底前完全禁止進口俄國石油。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，國際社會紛紛祭出制裁。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4日公開第6輪制裁草案，提議年底前階段性禁運俄國石油，同時制裁俄國最大銀行，禁止俄國廣播電視公司在歐洲播送節目，進一步孤立莫斯科。

綜合BBC、《路透社》報導，馮德萊恩4日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）向歐盟議會表示，「我們今天將提議歐洲禁止進口所有俄國石油，這將是對海運、管線運輸的俄國石油、原油及精煉油的全面進口禁令。」

她說明，這項提案內容包括在6個月內逐步停止進口俄國原油，並在今年年底前逐步停止進口成品油，同時承諾將對歐洲經濟的影響降到最低。

馮德萊恩也坦言，「這並不容易，因為部份成員國嚴重依賴俄國石油，但我們必須這麼做。普丁必須為他的野蠻侵略付出代價，而且是高昂的代價。」

除石油禁運以外，歐盟第6輪制裁也將打擊俄國最大銀行「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）及其他3家銀行，將其逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，使俄國金融機構與全球金融系體系完全隔絕。

馮德萊恩也預告，將有更多俄國高級軍官面臨資產凍結及旅行禁令，但未公開姓名，僅警告克里姆林宮，「你們逃不掉的。」

歐盟執委會這項提案仍須送交批准，27個成員國一致通過才會生效。一名歐盟消息人士向《路透社》透露，高度依賴俄國石油進口的匈牙利及斯洛伐克將得到豁免權，可根據現有合約，購買俄國石油至2023年。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

ET快訊
「快篩陽視為確診」防疫險會理賠？　金管會這樣說
被陳時中拿「印度神童」比較　柯文哲回應了
確診哥曝「9個東西快準備」　網狂讚實用：第6點超重要
1張圖秒懂「快篩陽、收到接觸警示」該怎辦　醫：別等通知了
5張「防疫保單」停售！　被快篩陽視為確診嚇到
快訊／今+28420例！新北「單日首破萬例」　全台各縣市數據
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日公務員家訪被拒　見蒼蠅四竄秒報警！竟在廁所發現個案屍體

歐盟公開第6輪對俄制裁草案　計畫年底前全面禁運俄國石油

律師考又沒過！日駙馬小室圭爆簽證5月過期　只能返日閉關準備3戰

印度一架波音737降落異常釀17傷　乘客遭「上下狂甩」頭破血流

43m高夢幻摩天輪摔死人！　維修工突然從高空墜地當場斃命

難忍西方制裁！普丁放大絕「祭最嚴反擊」　不友好國未來禁買俄原料

今年第14次！北韓朝日本海發射彈道飛彈　速度達11馬赫

烏克蘭10年最慘車禍　「油罐車猛撞公車」炸出大火！至少27死

侵烏2月傷亡「比車臣戰爭還多」　俄兵怒吼：精銳部隊都逃回國了

哈爾科夫附近俄軍慘被擊潰！　遺體排詭異「Z字」冷躺露天墳場

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

劉畊宏進辰亦儒健身直播間　連刷禮物「花火.火箭」抖內

爽停紅線30mins被騎士提醒　駕駛反嗆：現在已不能檢舉

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

日公務員家訪被拒　見蒼蠅四竄秒報警！竟在廁所發現個案屍體

歐盟公開第6輪對俄制裁草案　計畫年底前全面禁運俄國石油

律師考又沒過！日駙馬小室圭爆簽證5月過期　只能返日閉關準備3戰

印度一架波音737降落異常釀17傷　乘客遭「上下狂甩」頭破血流

43m高夢幻摩天輪摔死人！　維修工突然從高空墜地當場斃命

難忍西方制裁！普丁放大絕「祭最嚴反擊」　不友好國未來禁買俄原料

今年第14次！北韓朝日本海發射彈道飛彈　速度達11馬赫

烏克蘭10年最慘車禍　「油罐車猛撞公車」炸出大火！至少27死

侵烏2月傷亡「比車臣戰爭還多」　俄兵怒吼：精銳部隊都逃回國了

哈爾科夫附近俄軍慘被擊潰！　遺體排詭異「Z字」冷躺露天墳場

封測大廠頎邦群聚感染大爆發　800人PCR檢測「200人陽性」

共融式新玩法！宜蘭羅東「船型溜滑梯」吸睛又刺激　還內建噴水池

金門+20！居家照護關懷中心明啟動　縣府發布人員召募令

「2瓶啤酒不會超標」自信一吹GG了　累犯照片將上網...秒變網紅

日公務員家訪被拒　見蒼蠅四竄秒報警！竟在廁所發現個案屍體

日增確診直逼3萬例！林右昌拋3條救命線　盼疫情「軟著陸」

Ella被兒子「捧臉殺」心動爆擊！曝勁寶日常「撩媽」天天過母親節

921平價住宅先租後售爭議修法解套　84戶災民130萬圓購屋夢

彰化今飆增312例　衛生局長籲：下周恐破千...要有流感化準備

丹妮婊姐登機「空服員對她狂笑」　突收手寫信大反轉網：現代月老

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

國際熱門新聞

13萬解鎖帝王性愛趴！4天「無套激戰百女」

15公分陰莖種手臂上6年！　他終於「物歸原位」

美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

辣妹自爆人獸交　和狗睡賺12萬元：我很享受

快訊／美國升級台灣旅行警示「不建議前往」！

印度神童全家被起底！工程師爸砸重金造神　占卜收費曝光

公獅當獵物狠咬影片曝　他爆血遭拖走

不是蘿莉了！父女相隔13年合照　惹哭網友

三星自曝　5年4.67兆元訂單到手

俄士官呼巴掌影片曝！　遭起底疑是基輔戰爭罪犯

烏護士雙腿遭地雷炸斷！男友醫院感人求婚

烏克蘭情報：俄國提議匈牙利　瓜分烏克蘭

待爸媽沙發12年　女慘成腐屍融化座位上

20無頭企鵝沖上岸　科學家急追死因

更多熱門

相關新聞

烏女童與母戰火中死別　高雄醫師盼領養來台

烏女童與母戰火中死別　高雄醫師盼領養來台

烏克蘭9歲女童目睹母親在戰火中死亡，倖存下來的她寫信給母親「我們天堂見」，令人鼻酸。高雄醫師段志憲看了信也大受感動，懸賞10萬元盼找到女童下落，並領養她來台生活。

反擊西方制裁！普丁：不友好國禁買俄原料

反擊西方制裁！普丁：不友好國禁買俄原料

10年最慘　烏克蘭油罐車撞公車27死

10年最慘　烏克蘭油罐車撞公車27死

俄兵自爆：侵烏2月傷亡「比車臣戰爭還多」

俄兵自爆：侵烏2月傷亡「比車臣戰爭還多」

哈爾科夫附近俄軍遭擊潰！遺體被排成詭異Z字

哈爾科夫附近俄軍遭擊潰！遺體被排成詭異Z字

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄歐盟石油禁運

讀者迴響

熱門新聞

6天破9.6萬例　醫籲快做這件事：身邊很快有許多確診

蕾菈當眾解開內衣脫了！罕見大尺度火辣片瘋傳

快訊／死亡+5！今本土狂飆2萬8420例、境外增67

麻古茶坊限時3天買1送1！

直擊陳芳語「激吻樂團鼓手」！

國旅券幸運兒快查　旅宿業加碼抽獎公布

1歲兒高燒40.6度「血氧剩92」！小煜警示必備3救命物資

打3劑疫苗無慢性病！22歲閨蜜「確診重症去世」

原本快篩1條線　睡完午覺「變2條」驚醒

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

台南毒父虐嬰！網狂Tag連千毅　他5字回應了

以為只是肩頸僵硬…女星老公突暈倒！才知竟是腦瘤

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

王世堅大讚柯文哲　防疫「3點做對了」

快訊／20多歲女重症死「發病到死亡僅6天」

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面