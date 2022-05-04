歐盟公開第6輪對俄制裁草案　計畫年底前全面禁運俄國石油

▲ 歐盟計畫年底前完全禁止進口俄國石油。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，國際社會紛紛祭出制裁。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4日公開第6輪制裁草案，提議年底前階段性禁運俄國石油，同時制裁俄國最大銀行，禁止俄國廣播電視公司在歐洲播送節目，進一步孤立莫斯科。

綜合BBC、《路透社》報導，馮德萊恩4日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）向歐盟議會表示，「我們今天將提議歐洲禁止進口所有俄國石油，這將是對海運、管線運輸的俄國石油、原油及精煉油的全面進口禁令。」

她說明，這項提案內容包括在6個月內逐步停止進口俄國原油，並在今年年底前逐步停止進口成品油，同時承諾將對歐洲經濟的影響降到最低。

馮德萊恩也坦言，「這並不容易，因為部份成員國嚴重依賴俄國石油，但我們必須這麼做。普丁必須為他的野蠻侵略付出代價，而且是高昂的代價。」

除石油禁運以外，歐盟第6輪制裁也將打擊俄國最大銀行「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）及其他3家銀行，將其逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，使俄國金融機構與全球金融系體系完全隔絕。

馮德萊恩也預告，將有更多俄國高級軍官面臨資產凍結及旅行禁令，但未公開姓名，僅警告克里姆林宮，「你們逃不掉的。」

歐盟執委會這項提案仍須送交批准，27個成員國一致通過才會生效。一名歐盟消息人士向《路透社》透露，高度依賴俄國石油進口的匈牙利及斯洛伐克將得到豁免權，可根據現有合約，購買俄國石油至2023年。

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