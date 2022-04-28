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台東再+35！累計81生7師確診　實名制快篩試劑開賣地點曝

▲▼台東縣政府提共家用快篩試劑購買條件及何處購買資訊。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣政府提共家用快篩試劑購買條件及何處購買資訊。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣28日新增35名確診者，疫調結果初步推論，年齡介於1-73歲不等，皆屬輕症，21例為密切接觸者確診，6例居住外縣市、8例自覺身體不適自行就醫，感染源待釐清。

▲▼台東縣政府提共家用快篩試劑購買條件及何處購買資訊。（圖／台東縣政府提供，下同）

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從初步疫調了解，21例密切接觸者確診個案中，3例為同校、2例為職場、3例為參加宗教活動、13例為親友接觸傳染。相關足跡皆已提供給環保進行戶外清消，後續仍持續疫調及接觸者匡列，目前累計匡列1297名密切接觸者，其中476位接觸者仍管理中。

▲▼台東縣政府提共家用快篩試劑購買條件及何處購買資訊。（圖／台東縣政府提供，下同）

教育處指出，今日全縣新增18位學生及1名老師確診案例，累計校園共81學生及7老師。因疫情造成學校停課資訊部分，自28日起新增暫停實體上課的學校有新生國小（1班級）、東海國小（1班級）關山國中（1班級）、東海國中（1班級）、霧鹿國小（全校）。延長暫停實體上課的則有，台東女中（1班級）、竹湖國小（1班級）、東大附小（1班級）。

▲▼台東縣政府提共家用快篩試劑購買條件及何處購買資訊。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼公費快篩試劑社區定點診所。

針對快篩試劑實名制上路，衛生局說明，台東縣目前共有22家藥局、8間偏鄉衛生所提供服務，民眾可憑健保卡/居留證購買，每身份證字號限購1份（1份5劑，共500元），依身分證字號尾數分流購買，另外在縣府協調下，中央也同意成功、關山衛生所將於下一輪起為鄉親提供服務，相關販售資訊可上健保署、食藥署、藥師公會官網查詢。

▲▼台東縣政府提共家用快篩試劑購買條件及何處購買資訊。（圖／台東縣政府提供，下同）

衛生局提醒鄉親，快篩試劑取得有3個管道，除了實名制快篩劑外，若民眾自覺有風險、並有呼吸道症狀，可至縣內指定衛生所或診所掛號、再由醫師評估發放試劑；其他包括超商、藥妝店或藥局通路也有販售，並呼籲民眾做好個人防疫工作，同心抗疫一起撐台東。
 

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