快篩太好賺爆山寨版！黑心代工廠每劑賣350　一個月海削257萬

▲高雄地檢署查獲國內首起偽造快篩試劑案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民眾最近排隊搶買快篩試劑，但是早在去年就有偽造的快篩試劑流入市面，高雄地檢署接獲檢舉，查獲桃園鼎群公司從前年開始，就接受藥商三鈺科技委託代工製造「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」，鼎群公司竟利用去年5月間本土疫情爆發期間，假冒合格產品低價賣給醫院、藥局，不法獲利257萬元，雄檢今偵結，依詐欺罪嫌將蔡姓廠長等3人起訴。

▲高雄地檢署查獲國內首起偽造快篩試劑案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

去年5月國內疫情嚴峻，全國進入3級警戒，快篩試劑為快速辨別是否確診的防疫物品，高雄地檢署就接獲有偽快篩試劑流入市面的情資，經過專業小組調查發現，查出鼎群公司原本從2020年起，接受藥商三鈺公司委託代工製造「三鈺新型冠狀病毒抗原快篩檢測試劑」。

▲高雄地檢署查獲國內首起偽造快篩試劑案件 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

沒想到鼎群公司從去年5月開始，未經衛生福利部核准，違反雙方產品銷售代理合約，冒用三鈺公司名義生產快篩試劑的配件「裂解液」，並私自截留部分快篩試劑產品，假冒為合法核准之快篩試劑組合，以快篩試劑包250到350元不等的價格，對外販售流入不特定公司行號、醫院及藥局。

專案小組去年7月14日前往在鼎群公司工廠查配件包成品137包，每包裡頭內有2瓶裂解液、快篩試劑8萬多劑，經過清查後發現不法獲利257萬餘元。

雄檢偵查時，三鈺科技負責人指出，根據雙方簽訂的合同，鼎群公司可以自行販售25%快篩試劑，但前提要得到三鈺同意，但三鈺尚未同意前，鼎群就開始出貨到各醫療院所，已違反雙方合約。

鼎群蔡姓廠長則辯稱，他是依據雙方簽訂的MOU去販售快篩試劑，但三鈺一直「裝傻」不回應，公司才會先一步販售。

檢方認為，鼎群公司以三鈺名義出貨給不知情的醫療院所，已涉及詐欺、偽造文書及醫療器材管理法，偵結後依詐欺罪起訴蔡姓廠長及鼎群前後任王姓董座3人。