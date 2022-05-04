學童施打疫苗第3天！彰化5校137人接種　8人肌肉痠痛請假

▲縣長王惠美到二水國小看學童疫苗施打情形。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情升溫，首日施打兒童莫德納疫苗，昨日在美豐國小有17人接種，今天有8人出現輕微肌肉痠痛症狀請假，衛局協調安排醫療院所今日進到二水鄉(二水、源泉及復興)3間國小設接種站，約有120人施打，其中二水國小有3人臨時抽單，有男童吃太飽緊張到吐、看到針筒害怕哭，1名年滿12歲6年級女童打第二劑疫苗。

彰化縣6-11歲學童莫德納(Moderna)疫苗從5月2日起開打，自今天已經陸續完成潭墘(10人)、美豐(17人)、二水(原有90人，3人臨時抽單，共有87人)、源泉(24人)及復興(9人)等5間國小，共有137名學童已經完成接種作業，首日潭墘國小1年級1對雙胞胎兄弟出現體溫升高等狀況，昨日休息一天後，今天已經正常返校上課。

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昨日在大城鄉美豐國小有17名學童施打，今天有4名6年級生、3名5年級生及1名3年級生陸續出現輕微肌肉痠痛症狀，請假在家休息，其餘9名學童則正常到校上課。

縣長王惠美今天上午到二水國小巡視疫苗施打情形，並表示，全縣共安排178個場次，預計至5月20日止陸續完成接種，彰化縣自4月26日起針對全縣6-11歲以上符合校園施打6萬3,825名學童調查意願，同意接種約有2成，感謝醫師公會、在地各醫療院所及學校的細心規劃，讓我們一起提升孩子的防疫力，共同守護學子的健康。

▲6年級女學童今天施打第二劑疫苗。（圖／記者唐詠絮攝）



二水國小接種場地規劃分為等候區、診察區、接種區及留觀區，校方提醒學童在疫苗接種後，在留觀區休息15-30分，多喝開水、多休息。特別要留意如有發燒、心悸或其他身體不舒服，須儘速反映並就醫，接種二週內避免劇烈運動，接種疫苗後，仍需遵守防疫守則，像是勤洗手、戴口罩、保持社交距離等。