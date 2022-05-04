瘋搶快篩劑！他轟1族群狂囤貨「這麼希望染疫？」網曝缺貨主因

▲許多民眾一早就卡位買快篩劑。（圖／記者林敬旻攝，下同）

網搜小組／閔文昱報導

近期本土疫情升溫，國內快篩需求大增，許多人搶買、囤積快篩試劑。有網友就發文表示，幾乎每家藥局都在大排長龍在排隊，其中又以「老人家居多」，讓他相當無奈，直問「難道聽到缺貨就非買不可嗎？難道就那麼希望自己會染疫嗎？真是夠了！」引發關注，不過也有網友認為，這是政府配套的問題，與排隊的民眾無關。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，他的工作需要用到快篩試劑，每當身邊有人確診，都要快篩完確認沒染疫才可繼續上班，女兒也是要快篩完才可去上課，但早上上班前，幾乎每家藥局都大排長龍在排隊，其中又都以老人家居多，藥局還沒開門人數早就排滿，讓他看了不得不放棄。

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原PO透露，到了中午下班，認識的藥局也跟他說，公費的沒有了只剩自費的，且自費的也剩沒多少，他為了能繼續上班生活只能自費，但他也沒有買很多，因為他知道跟我一樣需要的人很多，一樣不想排隊的更多，雖說他也有防疫保單，但他只想平安，花錢買防疫保單只是打水漂浪費錢也沒關係，痛批囤快篩民眾，「難道聽到缺貨就非買不可嗎？難道就那麼希望自己會染疫嗎？真是夠了！」

文章曝光後，馬上吸引不少網友討論，紛紛留言「我們也是被匡列需要購買，一堆老人家只是排備用，等排到我們就已經沒貨了」、「真的，買了又不用，用了又不敢戳太深，到底是在幹什麼？」、「老人什麼沒有，就是無聊跟早起」、「說真的，我都很納悶老人家排隊是會用嗎？」、「那些老人就是愛排隊」。

▲原PO抱怨買不到快篩試劑，引發討論。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

不過也有網友認為，「一個人就是一組，人家只是買他自己那組，非要搞群聚排隊？為什麼？因為不足，足夠不就沒這問題！有看到還有人排口罩嗎？如果準備充足，就不會有這樣的問題。要共存要有配套，排隊的人只是去買他配額的那份，到底他們做錯什麼要這樣被人指責？也或許他們家人也有人被匡列，誰能說他們就不需要！」

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