5共機擾台西南ADIZ　運8反潛機連3天深入東南空域

▲運-8反潛機(同型機)。（圖／國防部）



中央社記者游凱翔台北7日電

空軍今天晚間發布共機動態，5架共機（1架運8反潛機、1架空警500預警機、2架轟6、1架運8遠干機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中運8反潛機更連續3天深入台灣南方及東南空域。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

▲空警-500機(同型機)。（圖／國防部）



空軍晚間發布共機動態，5架共機（1架運8反潛機、1架空警500預警機、2架轟6、1架運8遠干機）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中運8反潛機深入台灣南方及東南方空域；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

▲轟-6機(同型機)。（圖／國防部）



特別的是，運8反潛機已連續3天深入台灣南方及東南空域，加上日本防衛省統合幕僚監部2日公布，共軍遼寧號航艦率領7艘各式軍艦，由東海穿越宮古海峽進入太平洋。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲晚間告訴中央社記者，根據日本統合幕僚監部今天發布的最新訊息及國防部公布的共機軌跡圖，初步推測遼寧號航艦戰鬥群目前位於北緯22度、東經123度的位置，距離台東外海約240公里，推測遼寧號接下來將會往西南方向航行並接近巴士海峽。

對照日本幕僚監部5日公布的中國艦隊動態，約在北緯22度、東京130度，顯示遼寧號戰鬥群呈現向台灣靠近態勢。

▲運-8遠干機(同型機)。（圖／國防部）



蘇紫雲提到，日本自衛隊出雲號、美國航空母艦林肯號（CVN-72）目前仍在後方監控遼寧號，推測距離台東外海約400公里至500公里左右，且依照實務經驗推估，遼寧號作戰群下方有共軍潛艦航行，而運8今天的飛行路徑，相較前兩天較遠，推測可能是與遼寧號進行立體打擊演練，或練習偵測美軍潛艦。

根據國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；今年1月23日則有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。

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