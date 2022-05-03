《吃在天母》德行東路上的老味道　金仙蝦捲飯

圖、文／有無外送提供

位在天母德行東路上的紅色招牌老店-金仙蝦捲飯，店內的選擇有吃不膩的蝦捲飯、排骨飯、雞腿飯、魚排飯。每到用餐時間，店門口總是絡繹不絕，外帶人數也是非常的多。

稍微觀察一下，除了買幾個便當回去給家人吃的之外，不少人在半天的工作打拼之後，午休時間選擇到金鮮蝦捲飯飽餐一頓，用一餐平價美食填飽胃，也同時為下午的工作再添力氣，金仙蝦捲飯雖非摘星之珍饈美饌，也不失為一個色味俱佳的好選擇。

份量足夠的白飯淋上香甜滷肉，搭配自選的三樣菜色，排骨還會附上一條蝦捲的雙主菜組合，每一口都滋味十足，不太會有菜吃完了還剩很多飯，或是菜太多太鹹導致飯不夠配的狀況，比例拿捏得當。

蝦捲每一口咬下都可以明顯感受到鮮甜的蝦仁跟清脆的荸薺，這蝦捲都是店內的老師傅每天手工現包，老闆說這樣才新鮮！

排骨看起來薄薄的，不過肉質扎實，雖是油炸過，但不致過於油膩，調味適當，撒上的胡椒更讓人想大口咬下。

身為一間便當店也累積了不少網友評論：「價格公道的便當！」「平價，品質穩定」「料真物實，吃得出食材的新鮮美味」「蝦捲超好吃!!!」，如果午餐想不到要吃什麼的話，不妨就試試金仙蝦捲飯吧！

此外，如果不想跟大家排隊，冒著違停被開單的風險，在家聚餐也想享受這樣的美味，金仙蝦捲飯也獨家跟天母在地的外送團隊-有無外送合作。藉由訓練有素，熟悉天母地區大街小巷的外送員，在最短時間內提供有溫度的服務，讓顧客能夠同步享用跟餐廳一樣的溫度跟味道。有無外送是家庭聚餐的最佳首選，三人以上點餐最合算，還提供破天荒提供新用戶下訂滿500折250元的獨家優惠，不想出門的你，還不趕快打開手機搜尋「有無外送」，感受天母在地好味道！實際活動方案依《有無外送》平台公告為主。

金仙蝦捲飯

#地址： 111台北市士林區德行東路78號

#營業時間：週日到週五，10:30-20:00

#外送請搜尋：有無外送金仙蝦捲