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大陸 大陸焦點 特派現場

超市賣「仰泳鱸魚」兩條68元　業者奇葩保證不會賣死魚

▲▼ 仰泳鱸魚 。（圖／翻攝 網易）

▲廣東一間超市賣「仰泳鱸魚」，業者還保證不賣死魚。（圖／翻攝 網易）

 記者任以芳／綜合報導

近日，廣東一超市售賣「仰泳鱸魚」，價格15元人民幣兩條，低於市價至少20元。由於魚的名字生動形象，引起網友熱議，明明賣的是快死掉的魚，取名十分高情商。超市工作人員也辯稱，確實有這個活動，超市不賣死魚，能保證魚都是活的，這樣行銷手法恐怕觸法。

這起事件發生在廣東省清遠市某間超市，根據目擊者拍攝影片顯示，在一家超市生鮮區，魚池價格牌上標註，「仰泳鱸魚15元2條」。

影片裡魚池中的水很清澈，開著供氧設備，不停地冒泡，靠近拍攝者的鱸魚大部分翻著肚皮，在水裡載浮載沉，偶時稍微掙扎動一下，看起來就是快死掉樣子。

▲▼ 仰泳鱸魚 。（圖／翻攝 網易）

▲「 仰泳鱸魚」其實是翻白肚垂死的魚。（圖／翻攝 網易）

根據極目新聞報導指出，住在清遠市民吳女士（化姓）說，我的朋友在1日晚上7時逛賣場，無意間看到魚的價格真的很便宜，名字取得也很生動搞笑，拍下影片發到網上。

吳女士說，「這個魚池裡大概有近十條鱸魚，很多魚都翻了肚皮。確實像在仰泳，但不清楚是魚在動還是水在動。」網友留言調侃，「賣的就是快往生於」、「取名字的人高情商」、「好新穎的叫法」。

該超市的工作人員則說，「確實有這個活動，但具體情況不太清楚。但他們超市不賣死魚，能保證賣的魚都是活的。」

湖北好律律師事務所主任律師陳亮表示，僅從視頻內容來看，超市售賣的所謂「仰泳鱸魚」，並不是該類鱸魚的品種，只是對瀕臨死亡的鱸魚的自創表述，並非商品的正式名稱。

據了解，超市應該對臨近保質期商品，以及瀕臨死亡的生鮮食品必須明確告知，否則是損害消費者的知情權，存在一定的誤導，應承擔相應的責任，並予以改正。

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