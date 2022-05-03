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擺脫「第二名症候群」的魔咒！7步驟找到職涯贊助人　被賞識也需技術

文／職場人

在公司表現總是積極又傑出的你，卻永遠得不到長官的賞識，既沒有升遷也沒有加薪犒賞，如果你是千里馬怎麼會至今都沒人發掘你呢？名列「Thinkers 50」最有影響力的商業思想家席薇雅．安．惠勒（Sylvia Ann Hewlett）長期研究職涯發展，發現許多能力強的工作者職涯不如理想，深陷所謂的「第二名症候群」，什麼是第二名症候群？職場人又要怎麼做才能擺脫它？一起往下看吧！

#什麼是「第二名症候群」？

▲你也有第二名症候群嗎？（圖／pixabay，下同）

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所謂的「第二名症候群」是指在職場中總是可以交出110%績效，卻無法成為眾所矚目的第一名，永遠只能是值得信賴的第二名，而席薇雅．安．惠勒認為造成這種情況的關鍵在於這群職場人忽略了贊助人（sponsor）的重要性，不論是想在職場上脫穎而出，還是想要自己闖出一番事業，都需要贊助人的支持，而贊助人並不僅止於投資者，也可能是給予關心、建議的導師，用他的權勢公開支持你升遷的人。

然而，贊助人並不會從天而降，就像品牌活動、網紅可以得到企業贊助一樣，職場人首先必須交出高績效、展現忠誠，並且與贊助人培養互利共贏的策略關係，下列編輯也整理了席薇雅．安．惠勒訪問瑞士信貸銀行（Credit Suisse）、英特爾（Intel）、美國運通（American Express）、AT&T等數10位財星五百大企業高階經理人，歸納出「成功建立贊助關係的7個關鍵」：

建立贊助關係方法1：規劃未來藍圖

第1個建立與贊助人之間關係的方法為「規劃未來藍圖」，也就是先規劃你的未來職涯道路，這個方法有助於職場人縮小贊助人的所在範圍，比如未來你想從事的是美容美體相關，並且開一家自己的美體店，那麼你的贊助人就不太可能是其他工業、科技業，而是先從美容、美體、廣告相關的下手。

建立贊助關係方法2：有影響力和決策權的人就是首選

第2個建立與贊助人之間關係的方法為「有影響力和決策權的人就是首選」，縮小贊助人的範圍之後，接著就是從中篩選對你的職涯道路有助益的人，並積極與其建立關係，尤其又以有影響力和決策權的人最為重要，比如在職場上光是努力工作、表現優秀是不夠的，你可能還會需要贊助人給予建議、引領方向。

建立贊助關係方法3：分散風險

尋找贊助人還有一個關鍵點要注意，那就是第3個方法「分散風險」，席薇雅．安．惠勒建議職場人最好可以在公司內找至少2位贊助人，而組織外找至少1位贊助人，一方面是可以避免原有的贊助人突然消失了，一方面則是可以聽取多方意見，避免把雞蛋放在同一個籃子。

建立贊助關係方法4：定期聯繫贊助人

第4個建立與贊助人之間關係的方法為「定期聯繫贊助人」，鎖定贊助人後，不是等著對方來主動支持你，而是職場人要積極向對方表現，讓對方願意幫你，例如：主動回饋成績、進度、困難，也許你可以獲得贊助人給你建議，並讓你取得先機。

建立贊助關係方法5：加深信任

第5個建立與贊助人之間關係的方法為「加深信任」，贊助人可以運用影響力，讓你獲得絕佳工作機會，但並不是人人都有機會，除了積極表現讓贊助人願意幫你一把之外，創造彼此之間的信任感也很重要，例如：以工作表現和忠誠來加深信任，當信任感建立了贊助人也會提更深更廣的支持。

建立贊助關係方法6：發揮自己的優勢

第6個建立與贊助人之間關係的方法為「發揮自己的優勢」，初期要尋找贊助人肯定是困難的，但只要有一位贊助人願意提攜你成長，你的表現將會越來越傑出，也會讓更多人看見你，當然會有更多的贊助人湧入，所以找到個人特色並做表現王牌是相當重要的。不論你是要在組織中向上爬、要自己創業，學習培養贊助人，都是打通更上一層樓的關鍵人際策略。

建立贊助關係方法7：積極正面回應

第7個建立與贊助人之間關係的方法為「積極正面回應」，贊助人常見的多是高層有力人士，有可能是公司裡的主管、老闆，也有可能是外部其他公司的經理、執行長等，也許和你的職等地位差了一階，但機會來了就要積極而進，「升遷是合作的成果，而不是一個人的成就」，也就是你與贊助人間的互惠合作。

上述7個建立贊助關係的方法推薦給職場人，為什麼我們都需要贊助人？到底如何開啟贊助關係？如果想知道更多小撇步可以參考《被賞識的技術：找到職涯贊助人，掌握改寫人生機遇的關鍵》一書。

【延伸閱讀】

日本快時尚眼鏡「JINS」幫員工付學費進修，實現「隨處辦公」的創意環境｜日本企業專訪

5步驟成為人見人愛領導者，溝通前先傾聽是核心關鍵！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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