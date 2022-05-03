花蓮+428！男子路邊昏倒...確診不到1天死亡　5／5兒童疫苗開打　

▲0503花蓮疫情。（圖／翻攝自徐榛蔚臉書）

記者黃資真／花蓮報導

花蓮今（3）日新增428例本土個案，累積3912例確診，94人住院中，居家照護新增344例，年齡分布以19-64歲佔大宗有259人，12歲以下55人，65歲以上58人。另外，花蓮宣布6-11歲孩童自5/5開始施打莫德納疫苗。

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衛生局長朱家祥說明，目前北區剩餘收治能量為41間、中區15間、南區12間；防疫旅館尚有157個空床數，加強版防疫旅館還有15個空床數。從門諾醫院5/1的篩檢站情況來看，有86名快篩陽的民眾來採檢，PCR採檢後有73人陽性確診，可知居家快篩的確診率偏高。

自5/2到5/2期間有2間醫院開設社區快篩站，包括部立花蓮醫院平日下午1500-1900、假日早上0830-1200；玉里慈濟醫院平日下午1530-1830、假日早上0830-1200，但從下禮拜開始，社區快篩站將轉型，僅針對快篩陽性的民眾做PCR採檢。

學校部分，1高中、1國中各新增1例，該班停課；9所國小共10例，該班停課；魔法森林幼兒園1個班級裡有7孩童、1老師確診，累計8例，目前該班停課中。

今日花蓮也新增1名死亡個案，為79歲男性，抽筋昏倒在路邊，被路人發現報警，送醫採檢確診，CT值僅15，未接種任何一劑疫苗。該案有精神疾病、2008年曾有過頭部外傷、胃穿孔開刀等病史，送醫時出現發燒、呼吸困難等症狀，投放藥物後未改善，轉往花蓮慈濟醫院後，不到24小時不治。